台塑四寶5月營收1366.54億元 衝8個月新高

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（中央社記者曾仁凱台北7日電）台塑四寶今天公布5月合計營收新台幣1366.54億元，月增12.6%，年增13%，登上去年9月以來近8個月高點。4大公司5月營收皆呈年、月雙增，其中台化、台塑化受惠廠區定檢干擾減少，5月營收動能最強。

台塑5月營收173.96億元，月增4.4%，也比去年同期成長6.4%。

台塑主管說明，PVC及AE因印度公共工程及新建住宅需求增加，5月銷量合計比4月增加1.7萬噸，銷售量差增加6億元；另外大陸因電動車電池材料需求成長，自印尼進口高冰鎳量增加，帶動印尼鎳礦耗用液鹼數量提升，且大陸鋁土礦工安檢查完成復產，氧化鋁廠提高開工率，推升液鹼行情，5月液鹼平均價格較4月上漲6%，帶動5月銷售價差較4月增加1.3億元。

展望後市，台塑預期6月營收與5月相當，整體第2季營收及本業營運會優於第1季。第2季步入石化產品需求旺季，且亞洲有14座輕裂廠歲修，合計影響年產能849萬噸（約占亞洲產能10%），下游衍生物配合歲修或減產，市場供給減少，石化品平均價格高於第1季。

南亞5月營收227.14億元，月增3.8%，年增0.5%，連續第3個月營收成長，創下近9個月新高。

南亞主管說明，5月電子材料產品因近來AI、網通需求成長，且銅價大漲推升產品售價，帶動訂單與獲利顯著增加，不過部分客戶五一假期前先行備貨，5月交運量相對減少，一來一回抵銷，電子材料產品整體營收較5月持平。另外化工、聚酯、塑膠加工產品市況都有改善。

受惠AI應用發展，電子產業市況逐步回溫，加上國際銅價上漲，提高客戶備庫意願，公司也有調漲售價，電子材料、載板等營收增加，南亞看好6月營收會比5月再增加，且第2季、第3季營收將呈逐季成長。

台化5月營收330.37億元，月增2.8%，比去年同期大幅成長34.8%，創下2022年6月以來的近23個月新高，年成長動能居四寶之冠。

台化主管說明，5月較去年同期大幅成長，主因去年ARO-3廠、SM海豐廠安排檢修，而今年產銷正常，加上萃餘油回售台塑化增加，光是這部分就帶動營收增加約26.9億元；另外台化寧波廠PTA-6擴建投產，銷量也較去年同期提升22.4億元。

台化提醒6月有兩大變數，一是遠洋運輸緊張，艙位及運費受影響，台化拓展遠洋地區困難度增加；另外大陸二度中止ECFA部分關稅減讓，台化有SAN、PC和HIPS等3項產品受影響，雖可轉移銷售地區，但需要時間。加上6月安排寧波PTA-6新廠停修消除缺陷、麥寮PTA定檢，產能減少，台化預期6月營收會比5月下滑，但整體第2季營收較第1季大幅成長。

台塑化5月營收635.07億元，年增10.4%，也比4月大幅成長25.2%，創下近7個月新高，月增動能在四寶中排第1。

台塑化主管表示，5月營收月增幅度大，主因重油加氫脫硫及重油媒裂單元定檢已於5月上旬完成，5月煉油事業產品總銷售量1546.9萬桶，比起4月足足增加471.5萬桶，帶動5月煉油事業營業額比4月大幅成長31.6%。

展望後市，台塑化主管表示由於OPEC+會議沒有超出市場預期，導致國際油價下滑；乙烯也因市場供給過剩，價格持續滑落，輕裂廠毛利難以大幅走強，整體看法偏向中性保守。（編輯：張均懋）1130607