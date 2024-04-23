宋濤談馬習二會 稱為兩岸指明方向

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（中央社記者呂佳蓉北京23日電）中國大陸國台辦主任宋濤22日表示，「馬習二會」上，中共總書記習近平的講話在兩岸關係面臨新形勢、發生新變化下，「為兩岸關係發展指明了方向」。

新華社報導，宋濤是在常州會見兩岸企業家峰會台灣方面理事長劉兆玄時作出上述表示。

報導指出，宋濤說，習近平在會見「馬英九及台灣青年」時發表的講話，在兩岸關係面臨新形勢、發生新變化的背景下，站在中華民族發展的歷史高度，揭示了兩岸同屬一個國家、一個民族的歷史事實，宣示了推進「反獨促統」的意志決心。

宋濤進一步聲稱，將全面貫徹落實習近平的重要講話精神，堅定反對「台獨」，在堅持體現一個中國原則的「九二共識」基礎上推動兩岸關係和平發展，始終以台灣同胞福祉為念，率先同台灣同胞分享中國式現代化發展機遇，共享大陸發展進步成果，積極為台灣同胞辦實事、做好事、解難事，讓台灣同胞未來更美好。

宋濤指出，希望峰會匯聚兩岸企業家力量，繼續以壯大中華民族經濟、增進同胞福祉為重，為兩岸產業合作搭橋，為兩岸關係和平發展開路。

劉兆玄表示，習近平的講話立足中華民族、中華文化，「在台灣引發強烈反響，讓台灣民眾感受到濃濃的善意」。

他說，特別是習近平與台灣青年面對面交流，「讓包括青年在內的廣大台灣同胞深受觸動，備受鼓舞」。兩岸同胞同屬中華民族，都是炎黃子孫，「本來就是一家人」。峰會台方將積極推動兩岸產業鏈供應鏈融合發展，促進兩岸經濟合作，致力於兩岸關係和平發展。

報導指出，兩岸企業家峰會大陸方面理事長郭金龍與台灣方面理事長劉兆玄21日在南京舉行工作會晤。

雙方商定2024年峰會年會主題為「打造兩岸新時代產業鏈 促進兩岸經濟融合發展」，並針對進一步深化兩岸產供鏈合作，繼續支持台企融入大陸內需市場、參與區域重大發展戰略，加強雙方各層面、各領域交流合作等重點工作達成共識。

當日，郭金龍、劉兆玄在常州為「兩岸新能源汽車產業融合發展示範基地」揭牌，峰會雙方還舉辦了兩岸新能源汽車產業鏈企業對接交流活動。（編輯：曹宇帆）1130423