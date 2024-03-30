賴副總統：力挺無人機研發 讓嘉義轉型科技大縣

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（中央社記者賴于榛台北30日電）副總統賴清德今天出席新北市嘉義同鄉會時表示，政府會大力支持嘉義發展亞洲無人機的研發基地，讓嘉義從農業、工商大縣成為科技大縣；他強調，會維護台灣主權、穩定兩岸關係，並促進印太和平。

總統府晚間透過新聞稿表示，賴副總統今天在行政院副院長鄭文燦、嘉義縣長翁章梁、內政部次長吳堂安及新北市嘉義同鄉會理事長劉德宗陪同下，出席新北市嘉義同鄉會第11屆第3次會員大會。

賴副總統致詞時表示，日前參訪嘉義的亞洲無人機研發中心，發現深具潛力，可預期無人機是未來全世界的重要產業，嘉義縣也將從農業、工商大縣成為科技大縣，他會與大家站在一起，共同打拚。

賴副總統將在520就任第16任總統，他說，深深感受到責任及使命，不只是要守護台灣安全、穩定兩岸關係，也要促進印太和平；因為戰爭沒有贏家，和平無價，將秉持這樣的理念，繼續在總統蔡英文建立的路線上，維持兩岸和平。

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他也表示，發展經濟是政府最重要的責任之一，感謝幾十年來各行各業用心打拚，加上歷屆政府也都以拚經濟為優先，這幾年來，台灣經濟已獲致良好成果，而在拚經濟之時，他會照顧弱勢族群，讓每一個人都能安居樂業。

副總統說，維護台灣主權、穩定兩岸關係、維持民主制度，並在這條民主道路上繼續走向世界，台灣的未來一定會更加進步繁榮，大家繼續打拚。（編輯：林興盟）1130330