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萬眾恭迎 大甲媽延遲逾1小時返抵鎮瀾宮安座
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萬眾恭迎 大甲媽延遲逾1小時返抵鎮瀾宮安座

2024/4/15 02:00（4/15 02:26 更新）
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台中市大甲區鎮瀾宮媽祖9天8夜遶境進香活動劃下句點。在信眾迎接下，媽祖神尊於15日凌晨零時30分返抵鎮瀾宮完成安座。中央社記者趙麗妍攝 113年4月15日
台中市大甲區鎮瀾宮媽祖9天8夜遶境進香活動劃下句點。在信眾迎接下，媽祖神尊於15日凌晨零時30分返抵鎮瀾宮完成安座。中央社記者趙麗妍攝 113年4月15日
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（中央社記者趙麗妍台中15日電）台中市大甲區鎮瀾宮媽祖遶境進香活動表定昨天晚間11時回鑾安座，因沿途都有等待稜轎底的排隊民眾，信徒的熱情使得媽祖鑾轎前進速度大延遲，最後比表定時間慢了逾1小時安座。

大甲媽祖鑾轎昨天下午已進入大甲，依序遶境4個城門，在熱情的信眾迎接下，直至今天凌晨零時，媽祖鑾轎才進入鎮瀾宮廟埕，廟方人員將媽祖神像依序自鑾轎中請出，「進囉！進囉！」信徒們伸長手撲向媽祖神龕，希望能夠摸得來年的平安順利，零時35分完成安座。台中市長盧秀燕出席安座大典。

大甲媽祖鑾轎昨天清晨6時5分自清水朝興宮起駕，準備回鑾鎮瀾宮，沿途信眾熱情迎接。為一睹女神風采，媽祖鑾轎所到之處都有信眾設香案參拜。許多人夾道恭迎，從白天到黑夜，每個街頭巷尾都有信徒排隊跪地「稜轎底」求平安，還有外國人也來共襄盛舉。

大甲媽祖遶境進香沿途都有民眾設置點心攤，最後的回鑾路上也不例外。美食攤位沿街擺設，讓跟隨媽祖遶境進香的香客們「吃免驚」，涼麵、米粉湯、狀元糕通通有。天氣炎熱，冰涼的冷飲甜品攤位人氣旺，西瓜、仙草冰、米苔目應有盡有。

媽祖志工們站在大鼎前，手握大鍋鏟不斷翻炒。還有生命禮儀社率領員工設置點心攤，供應1200份蘿蔔糕及2100份酸痛貼布給民眾。志工凃進興設置手機充電站，讓信徒在充電時可暫時休息，並分享彼此故事。有信徒充電後拿出結緣品，感謝凃進興夫妻的結緣電。

鎮瀾宮董事長顏清標表示，感謝沿途的志工準備許多點心讓媽祖信眾享用，如同今年的主題「惜福」。盧秀燕也祈求國泰民安、風調雨順、人民健康快樂。

大甲城一整天鞭炮聲不絕於耳，直到深夜。參加遶境的正爐媽、副爐媽、湄洲媽的神尊依序被安置在神案上，在廟方人員誦經聲中，一年一度的大甲媽祖遶境進香活動正式劃下句點。（編輯：何宏儒）1130415

台中市大甲區鎮瀾宮媽祖神尊15日凌晨零時30分，在信眾迎接下返抵鎮瀾宮安座，台中市長盧秀燕（白衣者）也前往迎接並出席安座大典。中央社記者趙麗妍攝 113年4月15日
台中市大甲區鎮瀾宮媽祖神尊15日凌晨零時30分，在信眾迎接下返抵鎮瀾宮安座，台中市長盧秀燕（白衣者）也前往迎接並出席安座大典。中央社記者趙麗妍攝 113年4月15日
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