大甲媽回鑾北斗爆口角 顏清標：擠一下沒事情

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（中央社記者鄭維真彰化12日電）大甲媽祖遶境回鑾昨天和今天上午行經南彰化，對於昨天下午北斗推擠事件，大甲鎮瀾宮董事長顏清標今天表示，「擠一下有什麼，很單純、沒事情」，目前遶境都很順利。

警方表示，昨天下午3時許，大甲媽祖鑾轎行經北斗鎮斗苑路時，有工程行人員要施放煙火，與大甲鎮瀾宮維持秩序的人員發生口角，產生推擠，警方立即介入制止、隔開雙方，才未衍生暴力衝突。

顏清標今天接受媒體聯訪時說，每年北斗躦轎底的人很多，「那麼多人擠一下有什麼，很單純、沒事情」，遶境到目前為止都順利。

遶境隊伍今天上午從北斗鎮一路往北到員林市。彰化縣警察局溪湖分局發布新聞稿，上午7時許在埔心鄉執行交通管制勤務時，一名乘坐自小客車即將臨盆的孕婦困在遶境車陣中，緊急向員警求救，警方立即開道護送她搭救護車，所幸生產順利，母子均安。

另外，一名長者於9時28分暈倒在員林市福寧宮前，員林分局員警隨即開道引導救護車到人群中，迅速協助救護送醫。（編輯：唐聲揚）1130412