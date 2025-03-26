大甲鎮瀾宮媽祖遶境4/4起駕 警方公布交管措施
2025/3/26 08:37（3/26 09:46 更新）
（中央社記者趙麗妍台中26日電）台中大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香活動4月4日起駕，大甲警分局規劃交通疏導，呼籲民眾進入大甲街區可多搭乘大眾運輸交通工具，免去塞車之苦，輕鬆參拜媽祖。
台中市警察局大甲分局今天發布新聞稿，公布大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香活動交通管制措施。4日下午2時至5日凌晨2時，第一層為行人徒步區，大甲區三民路以東、中山路一段以西、文武路以南、光明路以北，劃設為行人徒步區，禁止汽機車進入。
第二層禁止汽車進入區，大甲區經國路以東、中山路一段以西、德興路與文武路以南、經國路與中山路一段南端交叉路口以北；第三層道路封閉路段管制，其一為經國路與大安港路口至經國路與中山路一段路口，其二為水源路與中山路一段路口至中山路一段與東安路口。
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另外，在大眾運輸部分，民眾可將車輛停放鄰近車站，再搭乘區間車進入大甲站，下車沿蔣公路步行可到達鎮瀾宮，北部建議停放於苑裡火車站，中南部民眾可停放於台中港、清水、沙鹿、龍井、大肚、追分、成功、新烏日及彰化火車站；搭高鐵至台中的旅客可於台鐵新烏日站轉乘區間車至大甲火車站，或轉乘公車93號至大甲。
民眾也可搭乘接駁車，朝富停車場（老虎城）至大甲體育場，下午2時至晚間10時，大甲體育場至朝富停車場（老虎城），傍晚5時至翌日凌晨2時，每20至30分鐘一班車，途中停靠「朝馬」站。（編輯：陳仁華）1140326
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