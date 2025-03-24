三月瘋媽祖熱潮 醫師提醒保健4重點

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（中央社記者趙麗妍台中24日電）三月瘋媽祖。台中慈濟醫院家醫科主任林佳佳提醒，長途步行、日夜作息顛倒和人潮環境，恐造成身體負擔。信眾應做好4大健康重點，徒步保護、應對氣候、防護呼吸道和飲食安全。

台中慈濟醫院今天發布新聞稿，林佳佳觀察歷年信眾進香情形發現，長時間徒步容易導致足部水泡、肌肉受傷、關節疼痛是常見的健康隱患。林佳佳建議，信眾應穿著舒適透氣襪子和鞋子，鞋底避免過硬或過於磨損，可在腳底與小腿使用肌貼或穿護膝，能減輕徒步負擔。

她提醒，若腳底起水泡切勿直接剝除，應以酒精或生理食鹽水消毒再蓋上紗布，減少摩擦和細菌感染。

林佳佳指出，白天曝曬時間長，需適時到陰涼處休息，每小時補充適量水分避免脫水。搭配運動飲料補充電解質，預防低血糖與體力透支。夜間溫度偏低，信眾應準備防風外套，適時添加衣物，防止受寒感冒或低溫症。

進香沿途燃放鞭炮、燒香等。林佳佳提到，煙霧中微粒易刺激呼吸道，過敏體質或氣喘病人恐會誘發咳嗽、呼吸困難等症狀，建議人人備好口罩隨時戴上，易過敏體質的信眾要攜帶抗過敏藥。

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進香行程食宿環境不固定，衛生條件參差不齊，腸胃炎或病菌傳播風險較高。林佳佳強調，應隨身攜帶酒精或乾洗手液經常清潔，吃東西前務必採濕洗手方式，雙手確實清潔後再進食，減少病菌傳播機會。

林佳佳提醒，有心血管疾病的人，長時間行走恐導致血壓升高，甚至引發心肌梗塞或中風，量力而為；慢性病人要隨身攜帶藥物並照醫囑服用，要避免行程影響服藥時間，如果出現頭暈、胸悶等不適症狀，立即休息並就醫。（編輯：李亨山）1140324