防大甲媽彰化市遶境衝突 警方召集宮廟簽公約建名冊

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（中央社記者吳哲豪彰化23日電）大甲媽遶境活動即將展開，大甲媽進入彰化市區時常生衝突，彰縣警局彰化分局召集宮廟代表及接轎團體，要求簽署公約，須事先提申請、建立接轎人員名冊等，以防滋擾。

台中大甲媽祖即將展開為期10天9夜遶境活動，媽祖鑾轎4月4日出發，行經台中市、彰化縣、雲林縣及嘉義縣等縣市，預計13日回到台中大甲鎮瀾宮。

往年台中大甲媽鑾轎進入彰化市區時，因接轎信徒太熱情，常會發生衝突，彰化縣警察局彰化分局今天發布新聞稿，說明分局已召開協調會，避免發生衝突。

彰化分局指出，今天召集40多名宮廟代表及接轎團體召開協調會，共同簽署「優質宮廟文化行動公約」，防制有心人士接轎滋事，進而發生打架鬥毆等意外。

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警方說明，公約要求參與大甲媽遶境的接轎團體須事先提出申請、建立接轎人員名冊，穿著統一服飾，團體也須指派糾察員管制秩序及交通；所有宮廟及接轎人員遶境中避免飲酒；活動期間為維護遶境路線周邊安寧秩序，以減少燃放鞭炮為原則，晚間10時起不放鞭炮。

警方指出，面對各種可能突發狀況，分局已做好萬全準備，遇有打架鬧事一律以現行犯逮捕，絕不容許有心分子在廟會活動中擾亂秩序。（編輯：陳仁華）1140323