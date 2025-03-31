配合大甲媽祖遶境 雲林提供免費接駁服務

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者姜宜菁雲林縣31日電）大甲媽祖遶境即將展開，雲林縣政府在4月6日及9日提供免費接駁服務，協助隨香客從西螺轉運站前往高鐵雲林站與斗六火車站乘車；土庫鎮規劃休息和沐浴區，打造友善小鎮。

2025年大甲媽遶境進香活動將於4月4日深夜11時起駕，前往嘉義新港奉天宮，展開9天8夜遶境進香活動。

雲林縣府今天發稿指出，媽祖遶境是台灣年度盛事，為減少因自駕造成交通壅塞與停車不便，在4月6日及4月9日規劃免費接駁車，串聯主要交通樞紐，提供完善的接駁服務。

雲林縣交通工務局長汪令堯表示，大甲媽每年隨香的人多達數萬人，為減少交通壅塞與停車不便，接駁服務配合大甲媽抵達雲林時間規劃，讓隨香客從西螺轉運站前往高鐵雲林站、斗六火車站更便捷。

除了縣府提供免費接駁車，現有往返西螺和斗六的客運有日統客運、台西客運共6條路線，西螺往返高鐵雲林站則有台西客運2條路線，另西螺往北到員林、彰化有3條路線，往南到嘉義有1條路線，雲林交工局提醒民眾可善加利用。

透過 Google News 追蹤中央社

土庫驛可可莊園董事長陳盈豪和土庫好COOL商圈理事長魏安助，與土庫鎮公所盤點鎮內場域，規劃香客休息與沐浴區，秉持著媽祖精神，打造友善待客小鎮。

占地1.5公頃的土庫驛可可莊園6日免費開放隨香客入園夜宿休息，預估溫室、戶外空間和停車場等處約可容納近千人。（編輯：郭諭儒）1140331