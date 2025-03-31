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大甲媽遶境帶來人潮車潮 彰化中山路三民路將交管

2025/3/31 18:02（3/31 18:23 更新）
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大甲媽祖遶境活動將展開，彰化縣警察局指出，為因應遶境活動帶來大量人車，將針對彰化市中山路、國聖路、三民路及民族路等遶境路線實施交管，禁止車輛通行，照片為大甲媽鑾轎行經彰化市民生路地下道的情形。（中央社檔案照片）
大甲媽祖遶境活動將展開，彰化縣警察局指出，為因應遶境活動帶來大量人車，將針對彰化市中山路、國聖路、三民路及民族路等遶境路線實施交管，禁止車輛通行，照片為大甲媽鑾轎行經彰化市民生路地下道的情形。（中央社檔案照片）
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（中央社記者吳哲豪彰化31日電）大甲媽祖遶境活動將展開，彰化縣警察局今天指出，為因應遶境活動帶來大量人車，4月5日至7日將針對彰化市中山路、國聖路、三民路及民族路等遶境路線實施交管，禁止車輛通行。

台中大甲鎮瀾宮媽祖遶境活動4月4日起駕，4月13日回鑾，媽祖鑾轎將行經台中市、彰化縣、雲林縣及嘉義縣，依鎮瀾宮公布遶境行程，大甲媽鑾轎4月5日進入彰化市。

彰化縣警察局彰化分局今天也發布新聞稿說明，為因應大甲媽鑾轎進入彰化市，4月5日至4月7日在彰化市及花壇鄉，將進行交通管制措施。

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警方指出，當媽祖鑾轎從台中市進入彰化縣時，彰化市中山路南向車道將交管，車輛改走彰興路、金馬東路；當遶境隊伍進入彰化市區後，分局員警將依鑾轎位置，管制彰化市三民路與中民街、三民路與和平路口，以及中正路與民生路口。

警方表示，往年都視為衝突熱區的彰化市民生路地下道，也將出動員警管制車輛並籲提前改道，避免與遶境活動衝突，當媽祖鑾轎要從民生路地下道往三民路前進時，三民路、民生路口至三民路、長興街口全線封閉，置放改道牌，禁止車輛進入，避免與遶境活動衝突。（編輯：李錫璋）1140331

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