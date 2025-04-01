清明連假逢大甲媽祖遶境 台鐵加開17列次因應

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北1日電）清明節連續假期為3至6日，交通部今天說，已擬妥陸海空整體疏運措施，而連假期間逢大甲媽祖遶境，台鐵加開17列次，民眾可多利用，避免塞車。

交通部發布新聞稿，因應民眾返鄉、掃墓、出遊需要，已規劃相關交通疏導措施，所屬單位完成各項運具及場站安檢與整備，積極加開班次疏運，為因應部分運具出現人潮外溢情形，交通部已擬定整體疏運策略，以運具聯防方式備援，並要求注意天候即時因應，再要求各單位務必於連假期間停止工程施作，派員巡檢，確保疏運順暢及安全。

交通部指出，這次清明連假適逢大甲媽祖遶境活動展開，由於鎮瀾宮鄰近台鐵大甲火車站，台鐵已規劃於4月4、5日及13日加開34列次，其中4月4日（跨5日）加開新自強號4列次、區間快11列次、區間車2列次，共17列，並加派人力及設備因應，建議進香民眾可多利用台鐵，避免塞車。

根據觀光署公布至3月19日的訂房率資料，清明連假首日訂房率達5成以上的縣市，包括台北市、苗栗縣、台中市、雲林縣、嘉義縣、高雄市及連江縣等7個縣市。

高公局預估，因清明連假天氣好轉，掃墓加出遊帶動的國道車流量，可能比原先預估還多，實施匝道儀控、高乘載管制、匝道封閉、開放路肩及於連假期間，採單一收費，並於每天0至5時全線暫停收費等。

公路局盤點22處省道易壅塞路段、8處地方大型活動及重要觀光景點，及29處鄰近省道墓園，建議用路人規劃行程時、至公路局網站查詢，減少行車時間。

交通部說，為鼓勵民眾多搭乘國道客運等大眾運輸工具，這次清明節連假提供90條國道客運路線享平日優惠或原票價6折優惠，再提供10小時內轉乘在地客運享一段票或基本里程免費等措施。

雙鐵部分，高鐵共加開201班次並擴大台中以北自由座運能，台鐵加開157班次列車，包括花蓮縣返鄉（工）專車、西線直達、半直達對號列車、全車自由座列車，及區間快車。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

在海空運部分，空運共提供1652架次、13萬個座位，交通部已要求航空公司持續視旅客需求，適時加開班機疏運；另台灣本島與離島間9條海運航線，也規劃1118航次、可疏運24.9萬人次，金馬小三通規劃216航次、提供5萬7648人次運能。

交通部指出，為因應清明連假期間可能出現霧鎖金門，影響疏運，除規劃請航空公司加開或加大機型外，將視需要協調國防部派遣軍機協助疏運，並安排5艘船舶，於海象允許狀況下投入海運備援。（編輯：李亨山）1140401