大甲媽祖遶境 彰縣警局成立機動應變隊強化維安

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（中央社記者吳哲豪彰化2日電）大甲媽祖遶境活動將展開，往年媽祖鑾轎進入彰化市區易發生衝突，彰化警方今天成立機動應變隊，成員精通警察戰技及執勤技巧，防止熱情信徒在接轎時發生暴力行為，確保安全。

台中大甲鎮瀾宮媽祖遶境活動4月4日起駕，媽祖鑾轎預計5日進入彰化市區，往年大甲媽祖在彰化市區遶境時，熱情信徒為迎接媽祖鑾轎，常發生推擠或口角衝突。

為強化大甲媽祖遶境活動維安，彰化縣警察局成立機動應變隊。警方指出，應變隊安排42名精銳警力，專責處理機動應變及事故。

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彰化縣警察局長陳明君今天接受媒體聯訪時說，部分應變隊成員為教官，平日負責員警訓練，精通各類警察戰技及執勤技巧，具備高度反應能力，也安排特殊任務警力，受過緊急危害的專業訓練，戰力堅強，成員將專注遏止尋釁滋事行為，防範暴力衝突，確保遶境活動圓滿順利。

警方指出，除成立機動應變隊外，已針對易發生衝突的地點，像是彰化市民生路地下道等嚴密部署，加強外圍交通管制，確保重點區域與路段的安全。（編輯：黃名璽）1140402