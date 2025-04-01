台中大甲鎮瀾宮起馬宴 席開1500桌場面熱鬧

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（中央社記者趙麗妍台中1日電）台中大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香將在4日晚間起駕，廟方依慣例在前3天舉辦起馬宴，今年席開1500桌，創下歷年起馬宴桌數紀錄，場面熱鬧。

大甲鎮瀾宮一年一度媽祖遶境進香活動，4月4日晚間10時45分起駕。鎮瀾宮今天晚上在大甲體育場舉辦起馬宴，宴請參與遶境進香活動各縣市的宮廟、警察單位、公所等人員聚餐。台中市長盧秀燕、立法院副院長江啟臣、國民黨立委顏寬恒、楊瓊瓔以及民進黨立委何欣純等多名民代到場，共襄盛舉。

鎮瀾宮董事長顏清標指出，起馬宴結合去年底的七朝清醮感恩餐會一起舉行，席開1500桌，感謝遶境進香沿途點心攤位出錢出力，邀請民眾4月4日一起恭送媽祖起駕。盧秀燕表示，大甲媽祖遶境進香活動是台灣宗教盛事，呼籲民眾參與遶境，一路上照顧自己，讓媽祖安心。

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台中教育大學台灣語文系副教授林茂賢向中央社記者表示，起馬宴又稱起駕宴，在起駕前3天舉辦，邀請各團體的工作人員聚餐也交代活動的注意事項。起馬宴後工作人員開始茹素，展現對媽祖的誠意，直到祝壽大典結束後才開葷。

林茂賢提到，起馬宴後要參加遶境進香的信徒們，可拿著進香旗到廟裡，稟告媽祖後將進香旗繞香爐3圈，媽祖會派遣兵將一路隨行保護，此為「起馬」儀式，結束後也要到廟裡向媽祖稟告完成任務，進香旗繞香爐3圈，兵將歸位，完成「落馬」儀式。（編輯：郭諭儒）1140401