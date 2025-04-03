大甲媽祖遶境4日起駕 中市府提供3條免費接駁專車

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（中央社記者郝雪卿台中3日電）大甲媽祖遶境進香將於明晚起駕，為方便民眾參與及疏運人潮，台中市交通局今天公布，將於明天及13日回鑾日提供3條免費接駁專車，歡迎民眾多利用，不必擔心停車問題。

大甲媽祖遶境進香活動將於明晚10時45分起駕，台中市政府交通局將於4日起駕日及13日回鑾日，提供「朝富停車場（老虎城）－大甲體育場」、「美人山營區停車場－大甲高中」及「大甲國小－大甲體育場」3條免費接駁專車。

除免費接駁專車外，交通局表示，民眾也可搭乘大甲鎮瀾宮周邊行經的26條公車路線，台鐵還加開疏運班次，公車、鐵路一起貼心服務，歡迎民眾運用大眾運輸，不必擔心停車問題，輕鬆參拜媽祖。

交通局長葉昭甫說明，民眾若從市區出發，可在「朝富停車場（老虎城）」搭接駁車到大甲體育場，再轉乘大甲市區環線接駁車至大甲國小後，步行約10分鐘即到鎮瀾宮；自行開車前往大甲的民眾，可先將車輛停放於「美人山營區停車場」，再轉搭乘「美人山停車場－大甲高中」接駁車至大甲高中，步行約8分鐘就能抵達鎮瀾宮。

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葉昭甫指出，大甲鎮瀾宮鄰近大甲火車站，民眾搭台鐵到大甲火車站出站後，步行約6分鐘路程即可抵達鎮瀾宮。台鐵公司也配合大甲媽祖遶境進香活動疏運加開列車，方便民眾搭乘，不必怕遇到車潮湧入的塞車困擾。

葉昭甫提醒，大甲媽祖遶境進香活動每年都有逾百萬人次參與，4日起駕當天將進行交通管制，用路人可提早規劃路線、改道，或使用大眾運輸工具，以避開管制路段及遶境隊伍。因應周邊道路管制，部分公車路線也會配合改道，呼籲用路人多加留意。（編輯：張雅淨）1140403