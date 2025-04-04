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大甲媽祖遶境 氣象署連續13年鎮瀾宮前報氣象

2025/4/4 16:40（4/4 16:56 更新）
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台中大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香活動4日深夜將正式起駕，中央氣象署連續13年提供在地便捷氣象服務，4日下午由氣象團隊在鎮瀾宮前進行天氣播報。（中央氣象署提供）中央社記者汪淑芬傳真 114年4月4日
台中大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香活動4日深夜將正式起駕，中央氣象署連續13年提供在地便捷氣象服務，4日下午由氣象團隊在鎮瀾宮前進行天氣播報。（中央氣象署提供）中央社記者汪淑芬傳真 114年4月4日
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（中央社記者汪淑芬台北4日電）台中大甲媽祖遶境進香活動今晚起駕，中央氣象署連續13年與台中大甲鎮瀾宮合作，提供在地便捷氣象服務，今天由署長呂國臣及資深預報員伍婉華帶領團隊，在鎮瀾宮前播報氣象。

氣象署發布聞稿，為服務今天起9天8夜的大甲媽祖遶境進香活動，連續第13年與台中大甲鎮瀾宮攜手合作，提供在地便捷的氣象服務，陪伴遶境信眾參與活動更安心順利。

大甲媽祖遶境進香活動將於今晚10時45分起駕。氣象署今天由署長呂國臣及資深預報員伍婉華帶領氣象署團隊，在鎮瀾官前播報氣象，後續在遶境沿途的廟宇也將舉辦天氣播報快閃活動，與信眾面對面交流互動；同時在劇烈天氣發生前，通知鎮瀾宮服務團隊進行應變決策。

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氣象署說，團隊4、5日在台中大甲鎮瀾宮廣場及台中至彰化遶境沿途廟宇live天氣播報，與民眾朋友交流互動；7、8日在嘉義新港奉天宮設置攤位及live天氣播報，與民眾朋友交流；11日在彰化花壇文德宮設置攤位及live天氣播報，與民眾朋友交流。

氣象說，活動期間凡至行動氣象服務站下載並安裝「中央氣象署W-生活氣象」APP，即可獲得限量紀念小禮物，另外，氣象署在活動期間，為這次遶境活動鑾轎的駐點廟宇，客製化「媽祖遶境氣象服務網」，民眾可由鎮瀾宮官網連結獲取最即時天氣資訊。（編輯：陳政偉）1140404

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