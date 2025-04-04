大甲媽祖遶境進香 60萬信徒恭送起駕

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中4日電）台中大甲鎮瀾宮媽祖今天晚上10時45分起駕，適逢清明連假，從早到晚廟內人潮絡繹不絕，廟方初估60萬人次參拜並恭送媽祖起駕，警方沿途也派遣1274名警民力維護治安。

晚間10時45分，神轎班將媽祖神轎扛上肩頭，號角聲齊鳴，3聲起馬炮響後，在上萬信眾簇擁下，媽祖神轎在人海中緩緩前行，踏上340公里遶境進香路程。

各地參與遶境進香的宮廟，今天趕抵鎮瀾宮參拜媽祖，隨香陣頭在廟埕賣力演出，一波波香客不斷湧入廟中。適逢清明連假，鎮瀾宮、周邊街道一整天人潮絡繹不絕，廟方預估一整天約有60萬人參拜媽祖。

台中市警察局也執行安全維護與交通疏導勤務規劃，由媽祖在台中境內行經轄區分局，大甲、清水、烏日分局等分局長擔任現場指揮官，並調派警力支援，總計動員1274名警民力共同執勤。

國民黨主席朱立倫下午參拜媽祖並參加遶境進香活動。立法院長韓國瑜、副院長江啟臣出席參加上轎典禮，將參與遶境的正爐媽、副爐媽、湄洲媽以及千里眼、順風耳的神像，依序請上轎。晚間，台中市長盧秀燕出席起駕大典。國民黨籍立委傅崐萁、廖偉翔、楊瓊瓔以及花蓮縣長徐榛蔚到場。

透過 Google News 追蹤中央社

參與遶境進香的宮廟，依序參拜媽祖後踏上遶境進香路程，入夜後，煙火點亮了大甲城的夜空。在廟方的呼籲下，許多陣頭今年改放環保鞭炮，熱鬧氣氛不減。

大甲媽祖4日晚間10時45分起駕，展開9天8夜的遶境進香之旅，途經台中、彰化、雲林、嘉義4縣市，全程長達340多公里，沿途許多志工擺設點心攤，炒麵、涼水、冰品通通有，宛如大型美食街。7、8日駐駕新港奉天宮並舉行祝壽大典後返程，預計13日回鑾鎮瀾宮安座。（編輯：陳正健）1140404

台中市大甲區鎮瀾宮媽祖遶境進香4日晚間起駕，立法院院長韓國瑜（右）、副院長江啟臣（左）出席上轎典禮。中央社記者趙麗妍攝 114年4月4日