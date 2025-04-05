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台中大甲媽剛起駕 因開路發生口角推擠糾紛

2025/4/5 01:10（4/5 01:21 更新）
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台中大甲鎮瀾宮媽祖4日晚間起駕，鑾轎剛走到大甲區光明路與順天路口，彌勒團成員為替鑾轎開路，而與身穿白衣的團體發生推擠糾紛。中央社記者趙麗妍攝 114年4月5日
台中大甲鎮瀾宮媽祖4日晚間起駕，鑾轎剛走到大甲區光明路與順天路口，彌勒團成員為替鑾轎開路，而與身穿白衣的團體發生推擠糾紛。中央社記者趙麗妍攝 114年4月5日
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（中央社記者趙麗妍台中5日電）台中大甲鎮瀾宮媽祖4日晚間起駕，鑾轎剛走到大甲區光明路與順天路口，彌勒團成員黃姓男子欲替鑾轎開路，而與身穿白色衣服的團體發生推擠，黃男遭白衣男子持安全帽毆打，警方依法偵辦。

大甲媽祖4日晚間10時45分起駕，展開9天8夜遶境進香活動。媽祖鑾轎在晚間11時，行經大甲區光明路與順天路口時，傳出推擠意外。大甲警分局獲報啟動快打機制，通報線上巡邏及偵查隊警力趕赴現場，未發現鬥毆或其他違法情事。

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大甲警分局透過文字稿指出，初步調查，遭毆打的黃男表示因人群眾多，彌勒團欲替媽祖鑾轎開路，雙方發生推擠，他遭白色衣服男子持安全帽毆打。

警方表示，黃男不願追究法律責任也不提出告訴，並表示純粹是雙方酒後推擠引發的糾紛。警方積極追查涉案的白衣男子到案，全案依違反社會秩序維護法第87條加暴行於人，依法裁罰。（編輯：徐睿承）1140405

#大甲區
#大甲警分局
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