華南雲系東移水氣增多 連假後降雨機率更高

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北5日電）今天是清明節連假第3天，中央氣象署說，華南雲系東移，水氣增多，中部以北氣溫較昨天明顯下降，氣象署預測，連假過後，受華南雲系及鋒面影響，降雨機率更高。

氣象署說，今天華南雲系東移，水氣明顯增加，北部、東半部地區、恆春半島及中南部山區有局部短暫陣雨，中部平地也有零星短暫陣雨，南部平地為多雲天氣。

氣溫方面，氣象署觀測北部及宜花低溫約攝氏16、17度，中南部及台東低溫約18至21度；氣象署預報中部以北白天高溫因降雨會較昨天明顯下降，北部及宜蘭約20、21度，中部及花東23至25度，南部維持27至29度，南北溫差較大。

氣象署預測，明天西半部平地雨勢稍緩和，但水氣仍偏多，西半部山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，北部也有零星短暫雨，低溫變化不大，高溫較今天略回升，南部上看30度。

氣象署說，連假過後，降雨機率更高，7日至9日，華南雲系東移影響，中部以北、東半部地區、恆春半島及南部山區有局部短暫陣雨，10日至11日鋒面影響，天氣更不穩定。

透過 Google News 追蹤中央社

氣象署預測，10日中部以北地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨，11日鋒面稍遠離，北部、東半部地區及中南部山區仍有局部短暫陣雨，12日至14日，台灣附近水氣仍多，不排除有鋒面系統在附近發展或通過，降雨機率較高。

氣象署預報，7日至11日，中部以北高溫可達28、29度、南部31度、花東25至27度，離島澎湖及金門25度、馬祖22度。（編輯：張銘坤）1140405