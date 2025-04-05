清明國道客運量成長 東、西部空位仍逾7成

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（中央社記者汪淑芬台北5日電）今天是清明連假第3天，公路局統計，昨天國道客運量都比去年同期成長，其中東部增加超過2成；不過，公路局表示，從國道客運預售來看，今天東、西部國道客運空位都逾7成。

公路局發布新聞稿，昨天西部國道客運共計行駛5960班次、疏運10萬6884人次，疏運人數較113年同期增加9.4%；東部國道客運共行駛1492班次、疏運3萬1427人次，疏運人數較113年同期增加21.4%。

公路局觀察預售情形，今天西部國道客運尚有70.93%空位，東部國道客運尚有72.25%空位，公路局希望民眾多利用。

公路局研判，今天省道17路段易壅塞，包含銜接國道快速公路（北部台65線銜接國3土城交流道、台64線銜接國3中和交流道；中部台74線銜接國3快官及霧峰交流道；南部台86線銜接國1仁德系統、台86線銜接歸仁交流道、台18線銜接國3中埔交流道等）。

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另，主要省道幹道（台9線蘇花公路、南迴公路、台61線鳳鼻至香山、竹南至玄寶大橋、中彰大橋等路段）及觀光景點聯外道路（北部台2線關渡至淡水、萬里至大武崙、台3線大溪、台14甲線清境農場、台21線日月潭、台3線古坑至梅山等路段），也易塞車。

公路局說，大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香活動昨晚起駕，省道路段將配合縣市警察局視遶境活動行進及交通狀況實施彈性管制人車，今天遶境進香路線為台1線176K至193K（台中大肚至彰化市），提醒用路人留意活動周邊交通，提早改道行駛。（編輯：陳政偉）1140405