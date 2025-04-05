加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
「戴維森窗口」成關鍵年分 漢光軍演想定2027共軍犯台
首頁 / 生活

蘇花改北返車潮增多 易壅塞時段持續至晚間7時

2025/4/5 11:41（4/5 12:05 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
清明連假第3天，蘇花改5日逐漸湧現北返車潮，新城警分局加派警力，在崇德管制站疏導交通。公路局預估易壅塞時段為下午2時至晚間7時。（花蓮縣新城警分局提供）中央社記者張祈傳真 114年4月5日
清明連假第3天，蘇花改5日逐漸湧現北返車潮，新城警分局加派警力，在崇德管制站疏導交通。公路局預估易壅塞時段為下午2時至晚間7時。（花蓮縣新城警分局提供）中央社記者張祈傳真 114年4月5日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張祈花蓮縣5日電）清明4天連假，花蓮住房率約3至5成，海洋公園出現人潮；公路局統計連假前2天，蘇花改南下車流量累積近3萬輛次，預估今天午後將出現北返車潮，易壅塞時段為下午2時至晚間7時。

公路局東區養護工程局統計，清明連假前2天蘇花改車潮以南下居多，累積近3萬輛次南下車潮，上午北上車潮已超越南下，北返車流將逐漸增多。

東區養護工程局預估，中午蘇花改崇德地區開始湧現北返車潮，預估北上車流量近1萬4700輛次，易壅塞時段為下午2時至晚間7時，提醒民眾及早規劃行程，避開車多時段通行。

另外，花蓮火車站統計，連假前2天花蓮站下車人次約2萬7000人次，和往年清明連假人數持平。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

清明連假花蓮觀光稍有回暖，旅宿統計連假期間，花蓮北區住房率約5.5成至6成、南區約4.5成。相較非連假期間週末3至4成住房率，稍有好轉；民宿住房率約3成。

遠雄海洋公園連假期間迎來入園人潮，預估4天入園人數有機會超過1萬8000人。觀光業者指出，清明連假花蓮返鄉掃墓民眾不少，花蓮清明連假沒有大型活動，對遊客吸引力相對不高。（編輯：孫承武）1140405

#公路局
#越南
#花蓮站
#清明
#清明連假
#蘇花改
延伸閱讀
清明國道客運量成長 東、西部空位仍逾7成華南雲系東移水氣增多 連假後降雨機率更高清明偷潤餅供奉祖先 台南男子遭逮送辦
清明
美國關稅恐衝擊台股 分析師：關注融資追繳武陵農場晚櫻盛開 麗寶賽車場孩童體驗自駕樂趣
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

66
更多編輯台推薦新聞：