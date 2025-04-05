蘇花改北返車潮增多 易壅塞時段持續至晚間7時

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（中央社記者張祈花蓮縣5日電）清明4天連假，花蓮住房率約3至5成，海洋公園出現人潮；公路局統計連假前2天，蘇花改南下車流量累積近3萬輛次，預估今天午後將出現北返車潮，易壅塞時段為下午2時至晚間7時。

公路局東區養護工程局統計，清明連假前2天蘇花改車潮以南下居多，累積近3萬輛次南下車潮，上午北上車潮已超越南下，北返車流將逐漸增多。

東區養護工程局預估，中午蘇花改崇德地區開始湧現北返車潮，預估北上車流量近1萬4700輛次，易壅塞時段為下午2時至晚間7時，提醒民眾及早規劃行程，避開車多時段通行。

另外，花蓮火車站統計，連假前2天花蓮站下車人次約2萬7000人次，和往年清明連假人數持平。

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清明連假花蓮觀光稍有回暖，旅宿統計連假期間，花蓮北區住房率約5.5成至6成、南區約4.5成。相較非連假期間週末3至4成住房率，稍有好轉；民宿住房率約3成。

遠雄海洋公園連假期間迎來入園人潮，預估4天入園人數有機會超過1萬8000人。觀光業者指出，清明連假花蓮返鄉掃墓民眾不少，花蓮清明連假沒有大型活動，對遊客吸引力相對不高。（編輯：孫承武）1140405