加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
尹錫悅遭彈劾下台 李在明金文洙韓東勳可能角逐總統大位
首頁 / 生活

赴泰國前需先上網填寫入境資料 5/1起實施

2025/4/4 18:55（4/4 19:52 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為泰國曼谷蘇凡納布機場入關處。（中央社檔案照片）
圖為泰國曼谷蘇凡納布機場入關處。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者呂欣憓曼谷4日專電）為了更好管控外國旅客在泰國的動向，泰國政府恢復旅客填寫入境卡的規定，不過改為線上填寫。新規定將從5月1日上路，民眾在入境泰國前3天可以上網填寫，以利入境程序。

原先外國旅客進入泰國都要填寫TM6入境卡，詳細記載旅客的個人資訊、航班資料和住宿地點等，離境的時候要繳回給泰國移民單位。不過為了吸引更多旅客，減少旅客入境手續，泰國內閣從2022年起陸續暫停從空陸海關口進入泰國要填寫TM6的規定。

泰國政府為了持續促進觀光業，去年7月開始大幅開放免簽國家的數量，但也因此造成旅客利用免簽入境、卻把泰國做為犯罪基地的現象，今年初就頻傳遊客進入泰國後卻被拐到緬甸詐騙園區的事件。

泰國政府目前沒有要改變免簽相關規定，不過暫停填寫TM6的措施將在今年4月底到期，泰國移民局今天發布新聞稿表示，5月1日起，所有非泰籍的旅客透過陸海空關口進入泰國前，都要先到泰國電子入境卡系統（Thailand Digital Arrival Card,TDAC）填寫個人資訊、航班資料和住宿地點等，這個TDAC系統將取代原有TM6入境卡的功能。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

移民局指出，民眾可以在入境前3天上網登記，例如5月1日入境，4月28日就可以上網填寫資料。移民局表示，長居泰國的非泰籍人士也要登記，目前他們正在改善系統，讓長居泰國的非泰籍人士居住地可以選擇泰國。

泰國政府認為，這個系統有助於政府追蹤外國旅客動向，希望藉此增加遊客對泰國旅遊安全的信心。（編輯：高照芬）1140404

#泰國政府
#移民局
#泰國
#緬甸
延伸閱讀
泰國免簽入境遭濫用 政府擬將60天停留減為30天拐騙事件頻傳 泰國旅遊業者籲減中客免簽天數英國電子旅遊憑證上路 申獲可2年內多次入出境泰國2024年觀光人次破3500萬 台灣旅客排第7
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

66
更多編輯台推薦新聞：