拐騙事件頻傳 泰國旅遊業者籲減中客免簽天數

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（中央社記者呂欣憓曼谷21日專電）民眾赴泰後遭拐騙到緬甸詐騙園區事件頻傳，衝擊泰國旅遊市場。有人認為泰國成為了罪犯的犯罪基地，旅遊業者要求縮減中國遊客赴泰免簽的天數，觀光局表示將會討論這個議題。

中國演員王星日前遭詐騙集團以工作名義先赴泰國再拐到緬甸的詐騙園區，新聞鬧大後，在中泰雙方合力營救下，王星順利獲釋。無獨有偶，台灣火舞表演者謝岳鵬也被拐到詐騙園區，在台泰警方合作下也在近日獲釋。

相關新聞重挫中國遊客赴泰信心，近日中國人到泰國的機票和旅行團爆出退訂潮，重挫泰國形象同時也衝擊泰國旅遊市場。

曼谷郵報（Bangkok Post）報導，觀光局長塔帕妮（Thapanee Kiatphaibool）昨天表示，旅遊業者向政府反應，希望政府把中國遊客赴泰免簽停留60天減到15天。塔帕妮指出，因為多數遊客停留7到10天，因此減為15天應該不會影響到整體中國旅客赴泰的狀況。

對於有業者建議取消中國旅客免簽政策，塔帕妮則表示，這無助於解決問題，中國遊客免簽對於泰國旅遊業還是利大於弊，能夠增加旅客人次和來自中國二線城市的航班。

她表示，觀光局還沒有正式把這個提案和外交部討論，不過觀光局的董事會成員包含外交部的代表，觀光局很快在下一次的會議中將會討論這個議題。

根據泰國旅館協會（Thai Hotels Association）數據，全1月來自中國遊客的旅館訂單取消了4572個晚上，其中曼谷就取消2001個晚上，且這樣的效應外溢到了其他國家，來自其他國家的旅客取消了7856個晚上。

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參議員萬猜（Wanchai Ekpornpichit）最近也在一場參議員的會議中對中國遊客免簽政策提出疑慮，他指出，免簽政策本來是要刺激旅遊，但卻被中國犯罪分子利用，把泰國當成犯罪根據地。他建議把免簽改為落地簽，這樣旅客就必須提供訂房證明和旅遊計畫。

財政部副部長納塔蓬（Nattaphon Narkphanit）回應表示理解萬猜的疑慮，但是免簽政策是經濟戰略的一部分，政府會想辦法應對相關風險，例如加強邊境管控並和鄰國合作。（編輯：張芷瑄）1140121