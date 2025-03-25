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大甲媽遶境4/7抵達新港奉天宮 周邊道路交管

2025/3/25 11:55（3/25 12:21 更新）
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大甲鎮瀾宮媽祖2025年遶境進香4月4日起駕，預計4月7日抵達新港，嘉縣警方4月7日上午11時至4月9日上午2時將針對雲、嘉2縣交界崙子橋進行交管。圖為2024年大甲媽鑾駕抵達崙子橋情景。中央社記者蔡智明攝 114年3月25日
大甲鎮瀾宮媽祖2025年遶境進香4月4日起駕，預計4月7日抵達新港，嘉縣警方4月7日上午11時至4月9日上午2時將針對雲、嘉2縣交界崙子橋進行交管。圖為2024年大甲媽鑾駕抵達崙子橋情景。中央社記者蔡智明攝 114年3月25日
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（中央社記者蔡智明嘉義縣25日電）大甲鎮瀾宮媽祖2025遶境進香4月4日起駕，預計4月7日抵達新港奉天宮、8日舉行祝壽大典後折返，期間嘉義縣警方將對奉天宮外圍道路及周邊道路交管，限制車輛進入。

大甲鎮瀾宮媽祖2025遶境進香將於4月4日深夜10時45分起駕，前往嘉義新港奉天宮，展開9天8夜遶境進香活動。

嘉義縣警察局民雄分局今天發布新聞稿表示，4月7日上午11時至4月8日晚上12時將對奉天宮外圍道路及新港市區周邊道路規劃交通疏導管制，除執行公務車輛、管制區內居民車輛外，其他車輛禁止進入。

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此外，新港鄉崙子橋、157線海瀛村路口，於4月7日上午11時至4月9日上午2時管制車輛自雲林元長崙子橋進入嘉145甲線、157線海瀛村路口進入新港鄉，建議往新港車輛改道。

大甲媽遶境活動期間警方提供各項為民服務措施，如有需要請撥打新港分駐所電話05-3742009。（編輯：郭諭儒）1140325

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