顏清標扛轎大甲媽通過民生路地下道 晚間駐駕福興宮

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（中央社記者吳哲豪彰化7日電）大甲鎮瀾宮媽祖遶境鑾轎預計昨晚行經彰化市民生路地下道，但因行程延誤，直到今天凌晨才通過，鎮瀾宮董事長顏清標親自扛轎，過程平和；鑾轎通過地下道繼續往南，預計今晚駐駕雲林福興宮。

台中大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香活動5日起駕，展開為期9天8夜遶境活動，大甲媽鑾轎昨天行程延誤約5個半小時，直到傍晚才進入彰化縣，原定昨晚行經彰化市民生路地下道，卻到今天凌晨2時左右才穿越地下道。

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彰化縣警察局也出動員警在地下道周邊路口進行交通管制，不過仍有數千名看熱鬧民眾在地下道周邊等候，大甲鎮瀾宮董事長顏清標親自扛轎經過民生路地下道，過程順利平和。

警方指出，為防範衝突發生，安排600人次警力在現場維持秩序，也組成機動應變小組隨時注意媽祖鑾轎動態；大甲媽鑾轎通過民生路地下道後，隨即走台1線省道南下，預計今晚駐駕雲林縣西螺鎮福興宮。（編輯：陳仁華）1130407