更多編輯台推薦新聞：
IG臉書AI生成標籤5月上路 不再移除內容避免侵害自由
科技

IG臉書AI生成標籤5月上路 不再移除內容避免侵害自由

花蓮地震捐款 衛福部專戶即日起開放3管道
生活

花蓮地震捐款 衛福部專戶即日起開放3管道

花蓮地震收容所淋浴間帳篷4小時到位 日媒：速度快得驚人
國際

花蓮地震收容所淋浴間帳篷4小時到位 日媒：速度快得驚人

紅球破洞修復完成新化街役場亮相 波希克修補處簽字留念
文化

紅球破洞修復完成新化街役場亮相 波希克修補處簽字留念

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

大甲媽鑾轎傍晚進入彰化 600人次警力維持秩序

2024/4/6 20:18（4/6 20:31 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台中大甲鎮瀾宮媽祖9天8夜遶境活動5日深夜正式展開，媽祖鑾轎6日傍晚經台1線進入彰化縣境，縣長王惠美（前中戴眼鏡者）也親自前往接轎，現場人山人海。（民眾提供）中央社記者吳哲豪傳真 113年4月6日
台中大甲鎮瀾宮媽祖9天8夜遶境活動5日深夜正式展開，媽祖鑾轎6日傍晚經台1線進入彰化縣境，縣長王惠美（前中戴眼鏡者）也親自前往接轎，現場人山人海。（民眾提供）中央社記者吳哲豪傳真 113年4月6日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳哲豪彰化6日電）台中大甲鎮瀾宮媽祖鑾轎，今天傍晚走台一線進入彰化縣，縣長王惠美特別前往接轎；王惠美說，看到數萬人跟著大甲媽祖來到彰化很感動；警方則說，將動員600人次警力維持秩序。

台中大甲鎮瀾宮媽祖昨天展開為期9天8夜的遶境活動，鑾轎昨晚從鎮瀾宮起駕後，將南下行經台中市、彰化縣、雲林縣以及嘉義縣等4縣市，4月8日駐駕嘉義新港奉天宮，隨後北上返回台中市。

大甲媽鑾轎原本預計中午走台一線省道進入彰化縣，不過遶境活動時間正好和清明連假重疊，不少民眾來彰化遊玩，順便參加媽祖遶境活動，排隊等著鑽轎腳，讓媽祖鑾轎直到傍晚5時30分左右才進入彰化縣。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

彰化縣長王惠美、前彰化縣議會議長白鴻森等人特別在台一線省道中山路迎接媽祖鑾轎；王惠美接受媒體聯訪時說，看到數萬人跟著媽祖的腳步來彰化很感動，歡迎大家來彰化，盼在媽祖保佑下，五穀豐收，各行各業興旺。

彰化警方則表示，因應大甲媽祖遶境活動，縣警局安排600人次警力維持秩序，像是在彰化市民生路地下道、彰化市南瑤宮等地，都會有員警管制交通，呼籲民眾配合。（編輯：郭諭儒）1130406

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.28