大甲媽鑾轎傍晚進入彰化 600人次警力維持秩序

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（中央社記者吳哲豪彰化6日電）台中大甲鎮瀾宮媽祖鑾轎，今天傍晚走台一線進入彰化縣，縣長王惠美特別前往接轎；王惠美說，看到數萬人跟著大甲媽祖來到彰化很感動；警方則說，將動員600人次警力維持秩序。

台中大甲鎮瀾宮媽祖昨天展開為期9天8夜的遶境活動，鑾轎昨晚從鎮瀾宮起駕後，將南下行經台中市、彰化縣、雲林縣以及嘉義縣等4縣市，4月8日駐駕嘉義新港奉天宮，隨後北上返回台中市。

大甲媽鑾轎原本預計中午走台一線省道進入彰化縣，不過遶境活動時間正好和清明連假重疊，不少民眾來彰化遊玩，順便參加媽祖遶境活動，排隊等著鑽轎腳，讓媽祖鑾轎直到傍晚5時30分左右才進入彰化縣。

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彰化縣長王惠美、前彰化縣議會議長白鴻森等人特別在台一線省道中山路迎接媽祖鑾轎；王惠美接受媒體聯訪時說，看到數萬人跟著媽祖的腳步來彰化很感動，歡迎大家來彰化，盼在媽祖保佑下，五穀豐收，各行各業興旺。

彰化警方則表示，因應大甲媽祖遶境活動，縣警局安排600人次警力維持秩序，像是在彰化市民生路地下道、彰化市南瑤宮等地，都會有員警管制交通，呼籲民眾配合。（編輯：郭諭儒）1130406