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大甲媽祖遶境進香適逢連假 一日遊體驗台灣人情味

2024/4/6 13:20
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（中央社記者趙麗妍台中6日電）台中大甲鎮瀾宮媽祖5日起駕，展開長達340公里的遶境進香路程，沿途信眾擺設美食攤提供冷飲、點心，還有人設置行動KTV。適逢清明連假，許多人加入一日遊，跟著媽祖體驗台灣人情味。

一年一度大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香活動5日深夜起駕，萬名信眾伴隨媽祖鑾轎踏上遶境進香路程。活動路線貫穿台中、彰化、雲林、嘉義等共21個鄉鎮區與上百座廟宇。

長達340公里路途，沿途信眾擺設的美食攤位，提供免費餐食給參加遶境進香的信眾，宛如大型美食街，消暑冷飲、解渴西瓜、止飢的點心通通有，民眾一邊遶境、一邊感受台灣人的熱情。

適逢清明假日，許多民眾也參加一日遊活動，體驗媽祖遶境進香的宗教盛事。民眾王小姐帶著女兒參加，她表示，今年是第一次參加，想要幫家人祈福，加上日前發生花蓮地震也希望為台灣祈福。

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國民黨籍立委顏寬恒的青年軍也投入媽祖志工行列，青年軍表示，以音樂聲取代傳統鞭炮已有10年，除減少空氣污染，讓家園更乾淨，節省的費用用來擺設美食攤，讓民眾吃得開心，更設立行動KTV用歡樂的歌聲，一起迎接媽祖。

因應媽祖遶境進香活動，大甲、清水、烏日警分局也規劃各任務編組，疏導沿線交通，加強取締各項違規行為，提醒民眾注意自身財物安全。（編輯：黃世雅）1130406

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