大甲媽起駕 中市環保志工清出16.65公噸垃圾

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（中央社記者趙麗妍台中6日電）台中大甲鎮瀾宮媽祖5日起駕，環保局人員從黑夜掃到白天，動員3000名環保志工及逾200名清潔人力，迄今總計清出16.65公噸垃圾及0.845公噸資源回收物。

台中市環保局今天發布新聞稿，環保局長陳宏益表示，遶境沿途設有點心站或齋飯區，提醒民眾「自帶環保餐具、杯具」，不僅吃的安心，還可減少一次性用品垃圾量，從日常生活落實資源循環零廢棄的理念。

環保志工陳先生說，大甲媽祖遶境期間投入環保志工行列，連續幾年參與下來，已是生活中不可或缺的一部分。清掃過程不僅是掃除路面垃圾，也是在打掃自己的內心，讓心靈能夠更平靜，相信媽祖會保佑大家身體健康，每年都會邀親友一起響應。

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首度參與大甲媽祖遶境活動的呂小姐表示，自己過去是無神論者，今年鼓起勇氣加入行腳行列，從心感受到進香的魅力所在。過程中也看到信眾都會將垃圾自己帶走或隨手丟入垃圾桶，也將環保潛移默化落實生活當中，可說是環保生活與傳統信仰完美結合。

環保局表示，為維護遶境期間環境整潔，安排大甲區清潔隊在人潮眾多的4個地點設置資源分類架，並派請人員駐點協助民眾垃圾分類，呼籲民眾響應環保。（編輯：黃世雅）1130406