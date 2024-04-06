大甲鎮瀾宮媽祖起駕 展開9天8夜遶境行程

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（中央社記者郝雪卿台中5日電）大甲鎮瀾宮媽祖遶境駕，將展開9天8夜的遶境進香活動，立法院長韓國瑜、台中市副市長黃國榮、鎮瀾宮董事長顏清標等人扶轎送媽祖出巡，綠營則有立委蔡其昌前來參拜。

大甲媽遶境晚上起駕至14日回鑾，展開9天8夜的遶境進香活動，路線貫穿台中、彰化、雲林、嘉義等共21個鄉鎮區與上百座廟宇，中午不到，鎮瀾宮周邊道路即湧進大批人潮，蔣公路兩邊小攤販雲集，喜迎各地香客到來。

大甲媽遶境今晚起駕，彰化縣長王美惠搶頭香上午就來參拜，蔡其昌則在下午1時由民進黨台中市議員施志昌陪同參拜，民眾黨主席柯文哲夫妻由黨籍市議員江和樹、台中市政府市政顧問蔡壁如陪同參拜，鎮瀾宮董事長顏清標親自接待，柯文哲只說「大家平安」，未接受媒體聯訪。

立法院副院長江啟臣傍晚出席媽祖上轎典禮，還邀請8國駐台使節觀禮，在上轎儀式完成後，在場觀禮的駐台使節都說「太神奇了」。

顏清標表示，媽祖婆很慈悲，大愛精神要惜福，有很多點心擔，今天大甲街上有40、50攤，大甲街也破紀錄擠進數十萬人，可見追隨媽祖腳步是正確的，大家吃得下儘量吃，吃不下要惜福，來回180多間宮廟，「不怕你吃，只怕沒有2個肚子來吃」。

顏清標也拜託，鞭炮不要放太多，但沒放又不熱鬧，要放後面掃的人辛苦，不掃又會被人罵，請大家儘量配合節約，在媽祖保佑下走出平安及快樂，今年是龍年，祝大家都能行大運，一切平安順利。

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入夜之後，人潮不斷湧進鎮瀾宮，廟埕擠得水洩不通，晚上7時還施放天燈祈福，接著鞭炮聲大起，許多友好宮廟及陣頭也絡繹不絕，前來恭送媽祖出巡。

嘉義縣長翁章梁也到場出席起駕儀式，3聲起馬砲震天響，在絢爛的煙火下，媽祖鑾轎由立法院長韓國瑜與顏清標扶轎緩緩走出大門後，再由國民黨立委顏寬恒接手與韓國瑜扶轎，信眾緊跟鑾轎前行，展開9天8夜的遶境進香行程。（編輯：陳正健）1130405