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大甲媽遶境起駕 醫師提醒「3要1不」保健康

2024/4/5 16:33（4/5 18:06 更新）
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台中大甲鎮瀾宮媽祖遶境5日深夜將起駕，衛福部台中醫院家醫科旅遊門診醫師蕭誌毅（圖）特別提醒參與民眾落實「3要1不」，才能確保旅途健康平安。（台中醫院提供）中央社記者郝雪卿傳真 113年4月5日
台中大甲鎮瀾宮媽祖遶境5日深夜將起駕，衛福部台中醫院家醫科旅遊門診醫師蕭誌毅（圖）特別提醒參與民眾落實「3要1不」，才能確保旅途健康平安。（台中醫院提供）中央社記者郝雪卿傳真 113年4月5日
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（中央社記者郝雪卿台中5日電）大甲鎮瀾宮媽祖遶境今晚起駕，衛福部台中醫院今天提醒，過程最常見遭鞭炮炸傷、中暑等狀況，提醒參與民眾做好「3要1不」，要防曬、補充水分、戴口罩及不把含糖飲料當水喝。

大甲鎮瀾宮媽祖遶境今晚起駕，衛生福利部台中醫院家醫科旅遊門診醫師蕭誌毅指出，過去媽祖遶境期間，各醫療站最常見就醫案例，包括腳起水泡、感冒與腸胃炎；另從醫療站轉介到醫院急診案例，第1名則是鞭炮炸傷，其次是擦挫傷、中暑與心肌梗塞等慢性病急性發作。

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蕭誌毅舉例，去年一名30歲男性信眾參加媽祖遶境，左大腿意外遭鞭炮炸傷，院方緊急清創傷口，避免感染壞死，甚至需要植皮。

由於正值春夏交替、氣溫變化大，蕭誌毅指出，最近流感疫情與腸病毒仍持續升溫，遶境期間因為信眾緊密接觸，使流感等呼吸道疾病更容易散播，提醒信眾要記得防曬、戴口罩、定時補充水分，流汗後應把身上汗水擦乾，避免疾病散播，也可保護自己健康。也提醒遶境不要穿新鞋，避免摩擦起水泡。（編輯：郭諭儒）1130405

#大甲鎮瀾宮
#媽祖
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