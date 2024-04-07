環島遇強震平安離花蓮 1家3口謝大甲媽擺攤請喝飲料

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（中央社記者吳哲豪彰化7日電）台中大甲鎮瀾宮媽祖鑾轎中午繼續在彰化遶境，有民眾在田尾鄉設立牌，指稱1家3口環島剛從花蓮地震全身而退，感謝媽祖保佑才平安離開花蓮，決定擺攤請媽祖信眾喝飲料。

台中大甲鎮瀾宮媽祖4月5日起駕，展開為期9天8夜遶境活動，大甲媽鑾轎今天凌晨順利通過彰化市民生路地下道，繼續走台1線省道，往南行經員林市、永靖鄉及田尾鄉等南彰化鄉鎮市，預計今晚駐駕雲林西螺福興宮。

不少民眾為歡迎大甲媽，在台1線擺攤提供飲料及食物，讓跟隨媽祖鑾轎的信眾取用，其中在彰化田尾鄉中山路上，有民眾在路邊設立牌，指媽祖保佑讓他們1家3人從花蓮大地震全身而退，來請信眾喝涼水。

設立牌的吳姓婦人接受媒體聯訪時說，她與先生、兒子住在台南，環島旅行前往花蓮遊玩時，剛好遇到花蓮大地震，原本入住的飯店也變成危樓，所幸1家3口全身而退。

吳婦指出，10幾年前就開始參加大甲媽遶境活動，因媽祖保佑，讓她們全家平安，才抱著感恩的心，來到彰化擺攤當志工，請大家喝飲料。

彰化縣警察局也發布新聞稿說明，今年大甲媽遶境活動因參加人數多，警方在田尾鄉中山路、北斗鎮中山路、光復路及溪州鄉溪斗路等媽祖鑾轎行經路線，彈性進行交通管制，管制路段將限制車輛進入。（編輯：陳仁華）1130407