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大甲媽沿途趕路抵雲林 萬人西螺大橋南端夾道迎接

2024/4/7 21:04
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（中央社記者姜宜菁雲林縣7日電）大甲鎮瀾宮媽祖鑾轎5日深夜起駕，恰逢清明連假，隨行信眾多，在轎班趕路下，鑾轎今天晚間8時抵達雲林西螺鎮，上萬人在西螺大橋南端夾道歡迎，當地居民沿街放鞭炮迎接。

大甲鎮瀾宮媽祖9天8夜遶境進香活動，路程達340公里，沿途包括台中市、彰化縣、雲林縣及嘉義，年年吸引百萬香客參與；鑾轎今天晚間8時抵達西螺鎮，預計深夜出發前往嘉義縣新港奉天宮。

鑾轎原訂晚間5時抵達西螺鎮，由於今年恰逢清明連假，隨行信眾眾多，大家爭相「鑽轎腳」，行程耽擱數小時，轎班人員加快腳步、縮短休息時間，鎮瀾宮董事長顏清標與副董事長鄭銘坤也親自押轎趕路。

雲林縣長張麗善、國民黨立委張嘉郡、西螺鎮長廖秋萍等人在西螺大橋上迎駕，媽祖鑾轎在萬人簇擁下抵達西螺鎮。

西螺福興宮董事長楊文鐘表示，今年遶境恰逢清明連假，人潮超出預期，昨天到廟人流約7、8萬人，從今天早上人潮不斷湧進西螺鎮，到廟人流超過30萬人，創近年來新高。

張麗善說，看到數萬人跟著媽祖腳步來雲林很感動，歡迎大家到雲林，盼在媽祖保佑下，風調雨順、五穀豐收、各行各業興旺。

為迎接大甲媽祖到來，西螺福興宮深怕信眾餓肚子，準備上萬人份餐點；同時，西螺新天宮從今天凌晨開始準備飯菜，提供餐點到深夜11時。

為發生搶轎衝突，雲林縣警察局動員超過500人次警力維持現場秩序及交通；由於媽祖鑾轎到明天中午前仍在雲林縣境內，警方提醒民眾注意交通資訊，隨時視交通狀況實施必要彈性管制措施。（編輯：陳仁華）1130407

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