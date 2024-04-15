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萬眾恭迎 大甲媽延遲逾1小時返抵鎮瀾宮安座
首頁 / 社會

男控鎮瀾宮副董毆打 鄭銘坤：為保護女嬰要告就告

2024/4/15 02:11（4/15 02:31 更新）
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台中市大甲區鎮瀾宮媽祖9天8夜遶境進香活動劃下句點。媽祖14日回鑾期間，沿途卻發生多起打架鬧事案件。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 113年4月15日
台中市大甲區鎮瀾宮媽祖9天8夜遶境進香活動劃下句點。媽祖14日回鑾期間，沿途卻發生多起打架鬧事案件。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 113年4月15日
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（中央社記者趙麗妍台中15日電）大甲鎮瀾宮媽祖昨天回鑾，一名男子在鑾轎前與轎班人員衝突，事後男子提告鎮瀾宮副董事長鄭銘坤毆打。鄭銘坤表示，男子來鬧事，考量他所背女嬰安全才推對方，「要告就去告」。

大甲鎮瀾宮媽祖9天8夜遶境進香活動昨天回鑾，沿途許多信眾夾道歡迎，多個路段卻發生打架、推擠、鬥毆事件。有網友在網路發出一段影片，內容顯示一名男子喝醉酒還抱著小孩擋在鑾轎前，不斷口出惡言，不讓鑾轎前進，當時壓轎的鄭銘坤不斷推男子，試圖將他趕離。

台中市大甲警分局透過文字稿指出，昨天晚間8時30分，媽祖鑾轎抵達大甲區順天路與民生路口時，48歲鄭姓男子稱他因扶轎程序而與鄭銘坤發生爭執，隨即遭鄭銘坤徒手毆打腹部數次成傷，將提出傷害告訴。全案在晚間10時25分受理後，開立報案證明單。

對此，鄭銘坤告訴媒體，該名男子自稱要護轎，但他不是工作人員，喝醉酒後衝進來亂鬧，也不讓其他人稜轎腳，況且他身上還背了一個女嬰，考量女嬰的安全，萬一女嬰的腳在衝突間被撞斷了，日後該如何是好。

鄭銘坤說，「我把他推了出去，他卻說我打他」，後面的人也在拉他，「要告就去告」。

另外，大甲區文武路上發生鬥毆事件，一名男子遭多名男子圍毆。大甲警分局員警初步了解，雙方疑因喝酒引發口角，事件與搶轎無關。另一處也發生多人打群架事件，警方在現場介入偵辦，將調查釐清事發原因。（編輯：何宏儒）1130415

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