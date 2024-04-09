大甲媽祖祝壽大典 新港奉天宮周遭擠入數十萬人

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（中央社記者蔡智明嘉義縣9日電）大甲鎮瀾宮媽祖9天8夜遶境進香祝壽大典，今天上午在新港奉天宮前廣場舉行，數十萬信眾擠滿奉天宮周邊街道，手持清香、進香旗參與誦經，向媽祖行三跪九叩禮祈求平安。

大甲鎮瀾宮媽祖昨晚駐駕新港奉天宮，今天上午8時舉行祝壽大典，大甲鎮瀾宮董事長顏清標、奉天宮董事長何達煌、嘉義縣長翁章梁、國民黨立委顏寬恒等人主祭。

祝壽大典沿用祭天古禮，在廟前廣場搭起一座天壇，遵循古制依序向媽祖上香、獻花、獻壽桃、壽麵、獻財帛、宣讀祝文、誦經祝壽、宣讀疏文，祝壽儀式歷時近2小時，場面莊嚴隆重；數十萬名香客一同參與祝壽誦經。

顏清標致詞表示，大甲媽遶境進香37年來，從未見過如此多的人潮；提醒信眾要惜福，民眾提供的食物一定要吃乾淨、不浪費、垃圾不落地，祝大家身體健康、賺大錢。

翁章梁雖身體不適、坐骨神經痛，仍堅持完成祭典；他表示，在大甲鎮瀾宮、新港奉天宮與眾多志工的努力下，順利完成莊嚴隆重的祝壽大典非常感恩，尤其信眾在此跪拜2小時，媽祖一定能感受到大家的祈求。

祝壽大典結束後，信徒簇擁至祭壇前，搶拔祭壇上豬公的豬鬃及祭壇四周各花卉飾品，並將豬鬃毛包在金紙裡，期望藉此增長智慧，也有信徒登記領取豬公肉，希望吃豬公肉可長保平安。

新港市區街道今天擠滿了人；何達煌說，估計有30萬人來到新港。大甲媽祖白天持續駐駕奉天宮接受信徒參拜，今晚啟程返回大甲。（編輯：謝雅竹）1130409