彰縣府發2萬份大甲媽壓轎金 民眾排隊領取

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（中央社記者吳哲豪彰化8日電）大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香，彰縣府下午在縣府1樓服務台及戶政事務所，發放2萬份大甲媽壓轎金，發放前已有民眾排隊等待領取；縣府表示，期盼大家得到媽祖庇佑。

台中大甲鎮瀾官媽祖遶境活動4月5日起駕，9天8夜行程將經過台中市、彰化縣、雲林縣及嘉義縣等縣市，信眾除跟隨媽祖外，也有人會前往大甲媽駐駕的宮廟領取壓轎金，向媽祖祈求平安。

彰縣府為服務縣民，準備2萬份大甲媽壓轎金，今天下午1時起在縣府1樓服務台及縣內各戶政事務所免費發放給民眾；縣府指出，大甲鎮瀾宮把今年遶境進香活動定調為「惜福」，因此把壓轎金發送給懂得惜福且需要的民眾，期盼大家都能得到媽祖庇佑。

為領取壓轎金，有民眾中午就在縣府1樓服務台前排隊，下午1時開始發放後，民眾拿到用紅包袋裝起來的壓轎金後又回頭排隊，一次領了好幾份壓轎金。

縣府指出，民眾領到大甲媽壓轎金後，可放在錢包或皮包內，隨身攜帶祈求平安，或是放在家中高處或明亮處，待明年拿到新的壓轎金後，再把原本的帶回寺廟焚化。（編輯：郭諭儒）1130408