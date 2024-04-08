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大甲媽遶境進香成課堂 中教大師生跟走體驗民情

2024/4/8 12:34
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（中央社記者趙麗妍台中8日電）國立台中教育大學台灣語文學系主任林茂賢，每年帶著逾千名學生參加大甲媽遶境進香活動，以雙腳體驗台灣民情。林茂賢說，一路上許多感人故事，可看到人性最光輝一面。

農曆3月全台瘋媽祖，台中教育大學今天發布新聞稿，台灣語文學系主任林茂賢年年帶著學生體驗大甲媽祖遶境進香，10幾年下來已成為系上傳統，不少學生因此走上癮，為了體驗台灣濃濃的人情味和心靈上的滿足。

每年徒步進香一日遊體驗，除台語系學生報名踴躍，外系師生也搶著報名。林茂賢說，每年都有約1500名學生參加大甲媽祖進香，裡面超過一半以上都是畢業後回鍋繼續走的，更有人是結婚生子後，帶著小孩一起體驗。

同時也是台灣民俗專家的林茂賢說，自己連續32年參加大甲媽祖遶境進香，跟著眾人餐風露宿、徒步300多公里，沿途看到地方鄉土風景，還有台灣人同舟共濟、彼此幫助並不求回報的純樸民情，彷彿回到過去農業時代。媽祖信仰把所有人緊緊繫在一起，這種感動令人難忘。

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林茂賢的「台灣文化概論」課程中，學生都要參加民俗活動，實際體驗傳統文化的意義，他每年親自帶著學生體驗大甲媽祖進香當作成年禮，以雙腳上這堂獨特的台灣民俗文化課。林茂賢要求學生沿路必須和指定的建物合照、在定點的簽到簿簽名、記錄每天的心得感想以及繳交相關報告等。

除媽祖進香活動外，林茂賢也要求學生參加其他民俗活動，如賽夏矮靈祭、西拉雅夜祭、王船祭典等活動。他強調所有傳統文化一旦不再有人參與就消失了，希望透過實際體驗的方式讓學生了解這些民俗活動的意涵，進而保護甚至傳承給下一代，這是他的初衷，也是教育最重要的意義。（編輯：謝雅竹）1130408

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