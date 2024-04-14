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大甲媽回鑾 涼水攤人氣旺、老外感受與神同行

2024/4/14 12:05（4/14 12:16 更新）
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台中大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香14日回鑾，天氣炎熱，沿途許多信眾擺設涼水攤，飲料品牌準備數百杯招牌飲品，吸引許多香客排隊領取。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 113年4月14日
台中大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香14日回鑾，天氣炎熱，沿途許多信眾擺設涼水攤，飲料品牌準備數百杯招牌飲品，吸引許多香客排隊領取。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 113年4月14日
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（中央社記者趙麗妍台中14日電）台中大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香今天回鑾，信眾比往年熱烈，許多民眾沿途設置涼水攤，飲料品牌也準備數百杯飲品，不到10分鐘分送完畢，還有外國人體驗媽祖魅力，一睹女神風采。

大甲鎮瀾宮媽祖9天8夜遶境進香活動，今年追隨媽祖信眾比往年熱烈，沿途鑽轎腳的民眾不斷，大甲媽祖鑾轎表訂昨晚6時抵達清水台中市議長張清照服務處，延遲7小時才到，今天凌晨2時30分抵達清水朝興宮駐駕。大甲媽駐駕不到4小時，清晨6時5分自朝興宮起駕。

媽祖女神魅力不分海內外，25歲、28歲來台學中文的西班牙青年，也自台北南下跟隨媽祖遶境，他們說，將跟隨媽祖回鑾走到大甲，體驗台灣民間宗教信仰。神轎班成員也讓2人摸一下娘傘，讓他們開心不已。

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天氣炎熱，沿途許多信眾擺設涼水攤。飲料品牌馬祖奶茶首度參與大甲媽祖遶境盛事，此次準備數百杯招牌飲品恭迎媽祖回鑾，不到10分鐘就發送完畢。馬祖奶茶創辦人李德愛說，持續推出創意嚼感系加料派新品；台中旗艦店長表示，明年準備更多，讓香客「喝免驚」。

今天適逢星期天，不少民眾攜家帶眷搭火車，來趟親子宗教之旅。新烏日站往大甲的列車，幾乎班班客滿，車廂擠如沙丁魚罐頭，許多人搭車到台中港站下車，開始追媽祖路程，一路上鑽轎腳的信眾絡繹不絕，大甲媽鑾轎回鑾進度緩慢，表定今晚子時回鑾安座。（編輯：謝雅竹）1130414

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