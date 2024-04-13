彰化同安寮十二庄請媽祖 2天1夜遶境祈風調雨順

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（中央社記者蕭博陽彰化縣13日電）起源久旱祈福的「同安寮十二庄請媽祖」是福興鄉、埔鹽鄉重要宗教盛事，遶境祈福今天展開，晚間舉行團拜儀式，彰化縣長王惠美出席接駕儀式祈求媽祖賜福彰化鄉親、風調雨順。

彰化縣無形文化資產「同安寮十二庄請媽祖」暨媽祖文化節今天、明天展開，王惠美今天與同安寮各庄頭代表前往鹿港天后宮、鹿港新祖宮恭迎天上聖母，展開2天1夜遶境祈福，晚間將在福興鄉安和宮駐駕並舉行團拜儀式，文化局也安排明華園劇團演出。

王惠美致詞表示，「同安寮十二庄請媽祖」由福興鄉、埔鹽鄉共15間宮廟，與鹿港天后宮進香媽、新祖宮同安媽遶境賜福，各庄頭有自己陣頭，展現過去人文歷史風貌，相當具可看性，歡迎利用假日來參與，她也祈求媽祖賜福彰化鄉親、保佑國泰民安、風調雨順。

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王惠美說，活動傳承193年，遶境範圍橫跨2鄉鎮，由15間庄頭廟輪流擔任「行台大公館」，不僅是傳統信仰盛事，更是展現同安寮十二庄深厚文化底蘊，今年由主祀丁府千歲的福興鄉安和宮擔任行台大公館。

縣府文化局表示，同安寮十二庄早期土地貧瘠難以耕種，居民常為爭奪水源衝突，當時族長提議到鹿港天后宮恭請媽祖盼解決旱象，果真連下大雨，後來村民每年就於媽祖誕辰前聯合各庄頭迎請媽祖回村參拜並遶境祈福，2014年登錄彰化縣民俗無形文化資產。（編輯：謝雅竹）1130413