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大甲媽回鑾駐駕彰化市天后宮 警力進駐永樂商圈

2024/4/12 17:56（4/12 18:06 更新）
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台中大甲鎮瀾宮媽祖回鑾，媽祖鑾轎12日晚間駐駕彰化市永樂商圈的彰化天后宮，警方已在商圈設立600面改道牌，提醒民眾改道。（彰化縣警察局提供）中央社記者吳哲豪傳真 113年4月12日
台中大甲鎮瀾宮媽祖回鑾，媽祖鑾轎12日晚間駐駕彰化市永樂商圈的彰化天后宮，警方已在商圈設立600面改道牌，提醒民眾改道。（彰化縣警察局提供）中央社記者吳哲豪傳真 113年4月12日
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（中央社記者吳哲豪彰化縣12日電）台中大甲鎮瀾宮媽祖回鑾，媽祖鑾轎今晚駐駕彰化市永樂商圈的彰化市天后宮；警方指出，將動員500人次警力進駐商圈，永樂街已設立600面改道牌，提醒民眾改道。

台中大甲鎮瀾宮媽祖遶境活動4月5日起駕，9天8夜活動行經台中市、彰化縣、雲林縣及嘉義縣，大甲媽鑾轎今天上午從員林市出發，走台1線北上經過彰化大村鄉、花壇鄉，預計晚上駐駕彰化市天后宮。

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彰化縣警察局彰化分局副分局長王次郎接受媒體聯訪時說，媽祖鑾轎預計下午會進入花壇鄉跟彰化市，當媽祖鑾轎進入彰化市區後，分局規劃動員500人次警力進駐永樂商圈維持秩序，也已在永樂街設立600面改道牌，提醒民眾改道，避免媽祖鑾轎駐駕天后宮時，發生推擠衝突。

彰化分局指出，當媽祖鑾轎晚上在彰化市區遶境時，今晚大埔路、永樂街、民族路、中山路等路段，都會湧入大批信眾，呼籲車輛避免進入市區道路，可改道行駛中山路、中央路、中華西路、金馬路等外圍道路。（編輯：謝雅竹）1130412

#大甲媽祖
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