防大甲媽遶境衍生暴力事件 彰化衝突熱區淨空
2024/3/22 10:24
（中央社記者鄭維真彰化22日電）台中市大甲鎮瀾宮媽祖進香活動4月5日起駕，預計隔天進彰化縣，彰化警方將對可能發生衝突熱區實施外圍交通管制及重點區域路段淨空，並與宮廟、陣頭簽公約，不得藉故滋事。
警方說，將安排3000多人次警力維持秩序，易發生衝突地點包括彰化市民生地下道、永樂街天后宮等將嚴密部署，實施外圍交通管制及重點區域路段淨空。
大甲媽祖9天8夜遶境活動依預訂路線，4月6日從台1線經大度橋進彰化，回鑾4月12日從雲林縣進彰化。
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彰化縣警察局今天發布新聞稿表示，過去易發生爭搶神轎情況，為避免衍生衝突，已邀彰化轄內46家宮廟、60個陣頭代表協調交接轎地點，簽「優質宮廟文化行動公約」，約制不得藉故滋事。
大甲鎮瀾宮副董事長鄭銘坤昨天拜訪彰化警察局，局長陳明君說，警方執法立場明確且堅定，如果不法分子故意滋事、暴力搶轎，必定依法嚴懲究辦，絕不寬貸，也呼籲民眾隨香祈福兼顧環境保護，避免燃放爆竹煙火。（編輯：李明宗）1130322
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