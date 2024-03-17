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彰市民生地下道等列大甲媽衝突熱區 布3千人次警力

2024/3/17 15:30
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（中央社記者吳哲豪彰化17日電）大甲媽祖進香活動4月5日起駕，隔天進入彰化縣，彰化警方已將彰化市民生路地下道、南瑤宮及北斗奠安宮等地點，列為可能發生衝突的熱區，安排約3000人次警力維持秩序。

台中大甲鎮瀾宮媽祖將從4月5日起駕，展開為期9天8夜遶境活動，沿途行經台中市、彰化縣、雲林縣及嘉義縣，大甲媽祖鑾轎預計4月6日進入彰化，往南前進，回程時4月12日從雲林縣進入彰化縣。

由於大甲媽遶境活動有大批信眾隨行，行經彰化市民生路地下道、員林福寧宮及彰化市天后宮等地點時，容易發生衝突，彰化縣警察局1名員警今天指出，縣警察局長陳明君日前率領訓練科長林世明、刑警大隊長陳培德等人，前往彰化市民生路地下道等地會勘。

警方指出，已將彰化市民生路地下道、彰化天后宮、彰化南瑤宮、員林市福寧宮及北斗奠安宮，列為可能發生推擠、打架熱區，也已安排3000多人次警力維持秩序。

警方表示，彰化南瑤宮因進行整修，臨時行宮設在廟前廣場，當大甲媽祖鑾轎要駐駕南瑤宮時，預估會湧入大批信眾參拜，導致台一線省道中山路大塞車，也會加派員警管制交通。（編輯：陳仁華）1130317

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