冒名謝金河刊投資廣告還加警語 刑事局：詐騙新招

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（中央社記者黃麗芸台北24日電）刑事局今天指出，詐騙集團冒用名人行騙又出新招，竟於網路平台創立假帳號「數字台灣.謝金河」刊登假投資廣告且加註「遏止受害」文字博取信任，呼籲認證臉書藍勾勾以免受騙。

警政署刑事警察局今天發布新聞稿表示，詐騙集團犯罪手法不斷翻新，為取得被害者信任，竟在廣告內加入反詐騙警語，以反詐騙名號來行騙。並舉近期財訊傳媒董事長謝金河就遭詐騙集團冒用名號，於網路平台創立假帳號「數字台灣.謝金河」刊登假投資廣告，且在假帳號簡介、貼文中加入「遏止受害、小心詐騙、不會要求粉絲匯款」等反詐騙關鍵字。

刑事局說，詐騙集團透過上述手法，宣稱其帳號才是本人認證的真實帳號，以博取民眾信任，誘騙民眾加入假投資群組行騙。

警方說，被害人加入投資群組後，詐騙集團就要求民眾點擊連結、填入個人資料及下載假投資APP，假意指示民眾操作買賣股票、期貨、外匯及虛擬貨幣等投資標的，待被害人投入大筆金錢後，再編造各種理由收費或延遲出金，目的就是要騙取被害人金錢，提醒民眾謹慎勿入這類網路投資廣告陷阱。

刑事局指出，中台灣一名30歲男子近日在臉書看到上述「謝金河」投資廣告後，便信以為真進入網站並下載對方所提供假投資APP，並依指示提供個人身分證等相關資訊，再加入對方所邀請「股市大贏家」LINE群組，並轉帳2筆金額共新台幣9萬元到對方指定帳戶投資，直到看到相關新聞報導後，男子撥打165反詐騙專線諮詢求證，才知被詐。

刑事局表示，已持續向網路平台業者通報下架上述詐騙廣告，但詐騙集團變本加厲使用反詐欺文宣重複投放，導致詐騙廣告更深一層，呼籲民眾要提高警覺並挺身檢舉，也請網路平台業者應發揮企業社會責任，增加人力並運用科技主動蒐尋，從源頭解決問題，才能有效避免民眾受害。

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警方指出，臉書帳號及粉絲專頁應認明藍勾勾認證標章，才是本人真實帳號，真正的名人絕不會主動邀請好友、絕不會帶會員操作、絕不會自稱老師、絕不會要求提供資金，請民眾切勿輕信無認證標章的名人帳號。

刑事局提醒，若不慎點擊網路投資廣告或連結，民眾請保持冷靜，立即離開該網站，若遭對方引導加入LINE群組，也千萬不要提供任何個人資料或匯款至對方指定的帳戶平台，若遇任何可疑資訊可撥打165免費反詐騙諮詢專線或上165全民防騙網管道查證。（編輯：李錫璋）1130324