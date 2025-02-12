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西班牙千萬萌寵 從友善照護看毛孩社會顯學

西班牙2024年寵物登記數量高達1000萬隻，包括逾900萬隻狗兒、100萬隻貓兒及5萬隻雪貂，幾乎達全國4歲以下幼兒6倍。跨物種家庭盛行下，毛孩經濟學當道，毛孩社會學也成顯學，甚至有「寵物民事責任保險」。

中央社駐馬德里特派員胡家綺

2025/2/12 20:27（2/12 21:02 更新）

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西班牙狗兒登記數量高達900萬隻，馬德里處處有綠地，可說是愛狗人士天堂，遇上「遛狗高峰時段」，廣場上可輕易見到超過20隻狗兒社交嬉鬧。中央社記者胡家綺馬德里攝 114年2月12日
西班牙狗兒登記數量高達900萬隻，馬德里處處有綠地，可說是愛狗人士天堂，遇上「遛狗高峰時段」，廣場上可輕易見到超過20隻狗兒社交嬉鬧。中央社記者胡家綺馬德里攝 114年2月12日

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根據西班牙國家報（El País），西班牙COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情在2020年爆發後，由於政府允許民眾在封城時外出遛狗、加上隔離在家時無法與親友接觸的寂寞，在人身自由與感情連結需求交互作用下，毛孩飼養數量激增，2023家犬數量比2019年增加了近40%。

此外，西班牙和台灣一樣是少子化社會，帶動毛孩數量的成長。根據美國中情局（CIA）2024年全球生育率預測報告顯示，在227個國家或地區中，西班牙的總生育率排名世界倒數第10名。

毛孩存在感強 公共空間無所不在

狗比小孩多，在西班牙是不爭的事實。但是，短短幾年間，毛孩的存在感和社會地位，的確發生了翻天覆地的變化。

在記者定居的馬德里，街上的公共垃圾桶會定期供應飼主免費狗便袋，居家附近的小型都會公園都規劃有狗狗活動區，大型森林公園更默許狗兒不繫狗繩自由放飛。近年來，中央和地方政府都積極開放與規範狗狗搭乘大眾交通運輸工具，如捷運和火車。

記者自2019年領養一隻米克斯狗兒、組成「跨物種家庭」後，每天早晚遛狗就成了必做的家事。

就我親身體驗，西班牙「狗兒友善」的商業場所也越來越多，舉凡露天座、咖啡廳、酒吧、餐廳、藥局、理髮店、書店等，除了市場和超市外，幾乎各種商店都允許狗兒上門。

路人和店家對狗兒的態度也越來越親切與包容，許多店主會在門口準備水盆，提供給口渴的毛孩飲用。當記者遛狗時，沿路造訪的書報攤和麵包店都會給家犬零食吃；常光顧的酒吧露天座，總是特別切幾片臘腸餵食牠。我都笑稱，家犬有牠自己的「零食巡禮路」和「狗其林酒吧指南」。

西班牙除了人愛往戶外跑，狗兒也一定要放風。在記者定居的馬德里，許多都會公園都規劃有狗狗活動區，狗兒在區內可不繫狗繩自由奔跑玩耍。中央社記者胡家綺馬德里攝 114年2月12日
西班牙除了人愛往戶外跑，狗兒也一定要放風。在記者定居的馬德里，許多都會公園都規劃有狗狗活動區，狗兒在區內可不繫狗繩自由奔跑玩耍。中央社記者胡家綺馬德里攝 114年2月12日
西班牙除了有越來越多商業場所熱烈歡迎狗兒，路人和店家對狗兒的態度也日益親切與包容，許多店主會在門口準備水盆，提供給路過口渴的毛孩飲用。中央社記者胡家綺馬德里攝 114年2月12日
西班牙除了有越來越多商業場所熱烈歡迎狗兒，路人和店家對狗兒的態度也日益親切與包容，許多店主會在門口準備水盆，提供給路過口渴的毛孩飲用。中央社記者胡家綺馬德里攝 114年2月12日
西班牙「狗兒友善」的商業場所越來越多，除了市場和超市外，幾乎各種商店都允許狗兒上門。圖為馬德里市區內一家咖啡館，門口貼著「狗兒友善」貼紙，表示歡迎狗兒上門。中央社記者胡家綺馬德里攝 114年2月12日
西班牙「狗兒友善」的商業場所越來越多，除了市場和超市外，幾乎各種商店都允許狗兒上門。圖為馬德里市區內一家咖啡館，門口貼著「狗兒友善」貼紙，表示歡迎狗兒上門。中央社記者胡家綺馬德里攝 114年2月12日

毛孩經濟學當道 西班牙業者接地氣

隨著寵物飼養擬人化，毛孩經濟學在全球當道，寵物產業服務鏈越來越完整，服務越來越精緻化、客製化，西班牙的寵物相關產業也跟上這股趨勢，甚至推出接地氣的商品和服務。

記者家附近的高檔寵物用品店，耶誕時節推出了讓毛孩爸媽買來送家犬、家貓的禮盒組，以及狗貓可飲用的優格「香檳」瓶杯組，讓毛孩參與家庭節慶活動。

記者在西班牙國內旅遊時一定帶上家犬，「狗兒友善」的旅館現在很容易找到，我曾住過可接受狗兒入住的4星級旅館，只要多付10至15歐元（約新台幣340至510元）的費用，除了提供狗床外，還贈送狗玩具。

夏天度假時，曾因南部海岸對「狗兒友善」的海灘難尋，與家人輪流顧狗而玩得不盡興，進而轉往有官方規劃的「狗狗海灘」的北部地區旅遊。

馬德里市區內寵物日托、寄宿中心日多，郊區甚至設有幅員廣大的寵物旅館，提供狗兒奔跑玩耍的大空地，以及夏日可戲水降溫的戶外游泳池。

當記者和外子因差旅外出時，會將家犬託付給信任的寵物保母戴麗雅（Delia），去年耶誕假期我們返台探親，家犬甚至跟著保母一家人去山間小屋渡假，玩得不亦樂乎。

西班牙毛孩經濟學當道，寵物業者紛紛推出相關商品和服務。一家位在馬德里市區的寵物用品店，2024年耶誕時節推出了家犬、家貓禮盒組，讓毛孩參與家庭節慶活動，吸引許多顧客上門。中央社記者胡家綺馬德里攝 114年2月12日
西班牙毛孩經濟學當道，寵物業者紛紛推出相關商品和服務。一家位在馬德里市區的寵物用品店，2024年耶誕時節推出了家犬、家貓禮盒組，讓毛孩參與家庭節慶活動，吸引許多顧客上門。中央社記者胡家綺馬德里攝 114年2月12日

寵物照護需求大 政府立法保障權益

戴麗雅在獸醫診所擔任助理，兼差當寵物保母已有長達12年的經驗，她說，過去西班牙寵物旅館很少、環境不佳，目睹許多狗狗因入住而生病後，決定自己下海幫有需要的飼主照顧毛孩。

戴麗雅告訴記者，這12年來的確見證了西班牙寵物數量狂增，以她在診所的觀察，近年來飼養貓兒的比例更是大幅提升。

記者好奇這行業的「住房率」，戴麗雅表示，她家平均每個月內15天有狗兒入住，旺季時譬如暑假、耶誕假期、連假，1個月內每天都有狗狗過夜，可見寵物照護需求之大。

既然毛孩已成為家庭和社會中不可或缺的一分子，因時制宜，西班牙新版「動物福利法」在2023年9月正式上路，規定狗主人不論飼養狗兒的品種和尺寸，都必須購買「寵物民事責任保險」，以保護主人免受寵物可能對第三方造成的損害，譬如咬傷人或破壞財產。

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基本保險方案僅涵蓋第三方損害，每年保費約為18至40歐元，更全面的保險方案涵蓋醫療費用、損失或遭竊賠償，甚至發生衝突的法律辯護費用，年度保費約為100至300歐元之間。沒有遵守法規購買保險的飼主，可被處以500至1萬歐元之間的罰款。

雖然有許多飼主抱怨這筆新增的開銷，而且新法在動保人士眼裡，仍然未臻完美。但是戴麗雅對記者說，新法上路後，她在診所裡觀察到，從前狗爸媽為了省醫療費，會拖到狗兒病重才就醫，現在有了保險支付，及早就醫的比例提高，對毛孩健康和家庭經濟，都是正面的改變。（編輯：唐佩君）1140212

#西班牙
#寵物
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