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印尼最大政黨抵制總統會議 向普拉伯沃政府宣戰

2025/2/22 14:29
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（中央社記者李宗憲雅加達22日專電）印尼最大黨、民主奮鬥黨黨主席梅嘉娃蒂指示黨內地方首長抵制總統非正式會議，首日共計47人缺席。分析指出，該抵制行動標誌曾表態支持政府的最大黨，立場已趨向反對黨，並正式向普拉伯沃政府「宣戰」。

印尼民主奮鬥黨（PDIP）黨主席、前總統梅嘉娃蒂（Megawati Soekarnoputri）20日呼籲黨內地方首長，抵制21日展開的總統非正式會議，共有47人缺席首日會議。

印尼總統普拉伯沃 （Prabowo Subianto）召開的全國地方首長非正式會議，自21日至28日在馬吉冷（Magelang）舉行，主要討論地方領導人的職責及相關計畫。

普拉伯沃去年10月也曾召集所有新任內閣成員在馬吉冷舉行類似會議。

雅加達郵報（Jakarta Post）今天報導，一封在媒體間流傳的信中寫道：「要求所有地方領導人和代表延後前往非正式會議，已啟程的首長則須停止計畫，等待黨主席進一步指示。」信中還要求保持通訊設備暢通，隨時準備接聽黨主席的電話。

梅嘉娃蒂宣布抵制行動的前幾個小時，她最信任的助手、民主奮鬥黨秘書長哈斯托（Hasto Kristiyanto）因一起賄賂案遭捕。該黨堅稱相關指控是出於政治動機。

內政部副部長比馬（Bima Arya）表示，未參加非正式會議的地方首長不會受到任何處罰。

「印尼政治指標」資深研究員甘迺迪（Kennedy Muslim）表示，梅嘉娃蒂的抵制行動，顯示該黨開始「敲響戰鼓」並進入「戰爭狀態」以對抗普拉伯沃政府。

甘迺迪說：「哈斯托是她（梅嘉娃蒂）在黨內最信任的助手，因此哈斯托遭捕無疑是壓垮駱駝的最後一根稻草。」

印尼國會最大黨、民主奮鬥黨是唯一未加入執政聯盟的政黨，隸屬該黨的雅加達省長阿農（Pramono Anung）競選期間表示，將與政府建立戰略夥伴關係，並支持其計畫。

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民主奮鬥黨高層馬哈拉尼（Puan Maharani）也曾說，其政黨堅定支持即將上任的政府，以建設印尼的未來。

相關發言一度外界解讀為，國會恐無反對黨。如今，梅嘉娃蒂的抵制行動，則被視為改變支持政府的立場，可能將扮演更趨向反對黨的角色。（編輯：陳慧萍）1140222

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