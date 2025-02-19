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印尼政府削減預算引爆反彈 學生連日上街抗議

2025/2/19 18:21
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（中央社記者李宗憲雅加達19日專電）印尼總統普拉伯沃執政剛滿3個月，即面臨大規模示威抗議，主因是政府實施撙節預算政策，以資助普拉伯沃競選時承諾的營養餐食計畫。學生上街抗議規模正持續擴大，當局則請求民眾給新政府一個機會。

普拉伯沃（Prabowo Subianto）去年10月上任至今僅3個多月，就面臨大規模抗議行動。

自17日開始，印尼全國各地連續3天皆出現示威活動，數千名學生手舉著寫有「黑暗印尼」（Indonesia Gelap）的旗幟和海報走上街頭，反對政府削減預算以資助免費餐食計畫。

今年初開始實施的免費餐食計畫，是普拉伯沃競選期間所承諾政策，也是他上任後最快執行的旗艦計畫，目的是減緩學童發育遲緩問題，預計至2029年能讓8200萬人受惠。

為資助免費營養餐食計畫，普拉伯沃1月底發布政令，指示各政府部門削減高達306兆印尼盾（約新台幣6156億）的支出。

削減預算的措施引發反彈，許多政府部門擔心影響既定計畫，產業界擔心衝擊專營政府活動的飯店業務，另有學生擔心教育經費遭砍恐影響教育權益。

雅加達郵報（Jakarta Post）今天報導，印尼國務秘書長普拉塞蒂歐（Prasetyo Hadi）請求民眾給普拉伯沃新政府一個機會，強調經費縮減不會影響學生權益，並說：「新政府將繼續尋找解決方案，以應對國家面臨的挑戰。」

另外，印尼國家經濟委員會主席盧胡特（Luhut Binsar Pandjaitan）今天也針對學生示威回應，他表示，「雖然印尼各方面確實仍不足，但整體上仍運作良好」。

印尼政府試圖安撫民眾，但今天雅加達仍有抗議活動，且發起示威的團體、印尼全國大學生執行委員會（BEM SI）表示，若政府不回應訴求，20日將動員更多民眾上街抗議。

抗議活動在社群媒體上引發熱烈討論，包括黑暗印尼（#IndonesiaGelap）及趕緊逃離（#KaburAjaDulu）成為廣傳的主題標籤。

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印尼國家研究與創新署（BRIN）資深研究員西蒂（Siti Zuhro）表示，本週的抗議活動反映出民眾的不滿，尤其是年輕人不滿普拉伯沃執政初期的多項錯誤政策。她呼籲總統別藉由「拆東牆補西牆」以確保實現其競選承諾。

她補充說，這只會引起民眾騷動，威脅政府所需要的政治穩定，並說：「當學生在街頭宣洩他們的不滿時，普拉伯沃和所有內閣成員都須認真思考自己做錯了什麼。」（編輯：唐佩君）1140219

普拉伯沃
印尼大學生示威反刪減預算 官員：不影響教育權益印尼總統撙節預算助免費餐食計畫 飯店業損失慘重
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