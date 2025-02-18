加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
赴韓國旅遊注意搭機新規 禁用行動電源、須隨身攜帶
首頁 / 國際

印尼大學生示威反刪減預算 官員：不影響教育權益

2025/2/18 19:00
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李宗憲雅加達18日專電）印尼大學生和民間團體自昨天開始在各大城市示威，抗議政府刪減預算恐影響學生權益。示威所使用的主題標籤「#黑暗印尼」在社群網站爆紅，當局對此回應，表達意見很正常，強調刪減預算不會影響學生權益。

數百名印尼大學生和民間團體17日和18日在雅加達等城市舉行「黑暗印尼」示威活動，反對政府刪減教育預算，並要求對免費營養餐食計畫進行全面評估及內閣改組等。

免費營養餐食計畫是印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）政府的旗艦計畫，自今年初開始實施，目的是減緩學童發育遲緩問題，目標是至2029年能讓8200萬人受惠。

普拉伯沃1月底發佈政令，指示各政府部門削減高達306兆印尼盾（約新台幣6156億）的預算，以資助免費營養餐食和免費體檢等計畫提供資金。

時代報（Tempo）今天報導，「示威學生不滿政策對人民有害，且威脅年輕世代」，並指出，若政府不能滿足他們的訴求，將會在各地再次舉行抗議行動。

今天在東爪哇省的瑪琅（Malang）和南蘇拉威西省錫江（Makasaar）也有「黑暗印尼」示威活動，上百名學生聚集在市中心，手舉印有普拉伯沃的海報，並寫上「腐敗」和「黑暗印尼」等字樣。

「羅盤報」（Kompas）今天報導，該示威在社群媒體上所使用的主題標籤「#黑暗印尼」「#IndonesiaGelap」自2月初開始被網友廣泛使用，至今被用了至少74萬次。

針對學生示威，印尼國務秘書長普拉塞地尤（Prasetyo Hadi）今天回應表示，學生示威沒有任何問題，「表達觀點是正常的事」，政府也將繼續聆聽人民意見。

不過，他呼籲學生更加仔細了解撙節預算政策，並強調，刪減教育預算並不會對教育產生影響。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

普拉塞地尤重申，撙節預算主要是針對生產力較低的計畫，如儀式或研討會活動。

他補充說：「『黑暗印尼』根本不存在，我們將迎接印尼崛起，作為一個國家（的一員），我們必須保持樂觀，同舟共濟。」（編輯：高照芬）1140218

普拉伯沃
印尼總統撙節預算助免費餐食計畫 飯店業損失慘重印尼版「淡馬錫」2/24成立 管理逾9000億美元資產
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

24
更多編輯台推薦新聞：