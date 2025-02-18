印尼大學生示威反刪減預算 官員：不影響教育權益

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（中央社記者李宗憲雅加達18日專電）印尼大學生和民間團體自昨天開始在各大城市示威，抗議政府刪減預算恐影響學生權益。示威所使用的主題標籤「#黑暗印尼」在社群網站爆紅，當局對此回應，表達意見很正常，強調刪減預算不會影響學生權益。

數百名印尼大學生和民間團體17日和18日在雅加達等城市舉行「黑暗印尼」示威活動，反對政府刪減教育預算，並要求對免費營養餐食計畫進行全面評估及內閣改組等。

免費營養餐食計畫是印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）政府的旗艦計畫，自今年初開始實施，目的是減緩學童發育遲緩問題，目標是至2029年能讓8200萬人受惠。

普拉伯沃1月底發佈政令，指示各政府部門削減高達306兆印尼盾（約新台幣6156億）的預算，以資助免費營養餐食和免費體檢等計畫提供資金。

時代報（Tempo）今天報導，「示威學生不滿政策對人民有害，且威脅年輕世代」，並指出，若政府不能滿足他們的訴求，將會在各地再次舉行抗議行動。

今天在東爪哇省的瑪琅（Malang）和南蘇拉威西省錫江（Makasaar）也有「黑暗印尼」示威活動，上百名學生聚集在市中心，手舉印有普拉伯沃的海報，並寫上「腐敗」和「黑暗印尼」等字樣。

「羅盤報」（Kompas）今天報導，該示威在社群媒體上所使用的主題標籤「#黑暗印尼」「#IndonesiaGelap」自2月初開始被網友廣泛使用，至今被用了至少74萬次。

針對學生示威，印尼國務秘書長普拉塞地尤（Prasetyo Hadi）今天回應表示，學生示威沒有任何問題，「表達觀點是正常的事」，政府也將繼續聆聽人民意見。

不過，他呼籲學生更加仔細了解撙節預算政策，並強調，刪減教育預算並不會對教育產生影響。

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普拉塞地尤重申，撙節預算主要是針對生產力較低的計畫，如儀式或研討會活動。

他補充說：「『黑暗印尼』根本不存在，我們將迎接印尼崛起，作為一個國家（的一員），我們必須保持樂觀，同舟共濟。」（編輯：高照芬）1140218