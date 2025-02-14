加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
直播／台中新光三越氣爆 卓榮泰聽取市府簡報
首頁 / 國際

印尼總統普拉伯沃：國內貪污腐敗情況令人震驚

2025/2/14 14:27
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李宗憲雅加達14日專電）印尼總統普拉伯沃昨天表示，國內貪腐程度十分令人震驚，並指出，「腐敗是（國家）發展和教育等各領域倒退的根本原因」，因此他決心要盡一切力量，解決貪腐問題。

普拉伯沃（Prabowo Subianto）13日晚間透過視訊，在阿拉伯聯合大公國舉行的「世界政府峰會」（World Governments Summit）上發表演說。

他表示，印尼貪腐程度「令人震驚」，並堅信，根除腐敗問題已得到各方支持。他引用最近公布的施政滿意度說，大多數的民眾都站在他這邊。

羅盤報（Kompas）旗下民調機構Litbang Kompas 1月底公布普拉伯沃和副總統吉伯朗（Gibran Rakabuming Raka）上任100天的執政滿意度。民調顯示，逾80.9%民眾滿意施政表現，超越前總統佐科威（Joko Widodo）的65.1%。

普拉伯沃說：「100天過去了，我覺得大多數的人都支持我，並明白（需要打貪）這一點，因為他們每天都遭受腐敗的折磨。」

普拉伯沃認為，清廉和良好的治理是根除貪腐的關鍵，其中一個措施，是在執政100天內省去200億美元（約新台幣6500億元）的預算。與此同時，他也坦承，正面臨著來自長期存在的官僚體系的壓力。

他說：「我面臨根深蒂固的官僚機構所帶來的阻力，他們當中，有一些人認為自己不能被觸碰（刪減預算）。」

google news透過 Google News追蹤中央社

另外，普拉伯沃也談及政府的優先計劃，即向學童和孕婦提供免費營養餐食，他相信該計畫是對印尼未來的投資。

他也在演說中感謝佐科威，並說：「佐科威確保政權穩定轉移，對政策成功實施有很大幫助。」（編輯：田瑞華）1140214

普拉伯沃
印尼土耳其兩國總統會面 重申支持巴勒斯坦獨立建國印尼農民協會：台灣有先進技術優良種子 盼加強合作
吉伯朗
因濫權破壞法治違紀遭除黨籍 佐科威：時間證明一切印尼民主奮鬥黨開除佐科威父子等3人 控佐科威濫權破壞法治嚴重違紀
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

18
更多編輯台推薦新聞：