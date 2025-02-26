星馬跳探戈 跨海捷運帶動經濟特區合作也迎挑戰

走到位於新加坡南部的武吉士（Bugis）車站，艷陽之下，記者跟著長長人群、搭上巴士，前往位於北部的兀蘭（Woodlands）海關，出境並經過「新柔長堤」便出國、抵達馬來西亞。

這樣的交通方式，是許多來往新加坡和馬來西亞兩地的通勤族日常。這條長達1056公尺的長堤，跨越柔佛海峽，肩負民生物資運載功能，是大批居住在柔佛州新山的馬來西亞勞工，往返新加坡工作的重要通道。

新柔長堤超負荷 跨海捷運成緩解塞車替代方案

然而，新柔長堤的交通運量總是超過負荷，一天平均承載6萬車輛，繁忙交通車流回堵，是「越堤族」通勤最大夢魘。每天透過新柔長堤往返兩地的人多達35萬人次。清晨或傍晚，馬來西亞新山關卡大廳人潮不曾消退，每逢例假日，無論駕車、騎車或搭乘巴士的勞工甚至可能動彈不得。

為了因應需求，「新山-新加坡捷運」（Johor Bahru–Singapore Rapid Transit System）的興建，將是緩解塞車最佳替代方案，可望將兩地通勤時間縮短至10分鐘。這座捷運系統將透過長達4公里、橫跨柔佛海峽的捷運系統，連接新山武吉查卡站（Bukit Chagar）和新加坡兀蘭北站（Woodlands North），可望促進新加坡和馬來西亞兩地交通與經貿往來。

事實上，興建跨越柔佛海峽地鐵系統的構想最初在1990年代提出，但直到2010年才確定，並在2018年簽署協定。工程後來因大馬政權變更和疫情等因素延誤，通車日期也延至2026年。去年新加坡時任總理李顯龍出訪新山，與大馬首相安華（Anwar Ibrahim）出席捷運系統跨海橋梁中央銜接儀式，見證「柔佛-新加坡經濟特區」諒解備忘錄簽署。

新加坡吸引研發設計部門 柔佛設廠成本較低

如今走到新加坡兀蘭邊界一帶便可見捷運系統興建工程，這樣的運輸也將加速兩地經濟交流，預計在周邊打造「柔佛-新加坡經濟特區」（Johor-Singapore Special Economic Zone），有人認為，柔新經濟特區的概念靈感，來自深圳與香港的跨境經濟特區。

新加坡政策研究所（Institute of Policy Studies）資深研究員菲瑟爾（Faizal Yahya）告訴中央社，來自新加坡的消費帶向柔佛的產經商業發展，可帶動零售服務等行業，除了購物，也可能提高房地產、辦公空間租金或買賣價格，「有了RTS（新山-新加坡捷運），就可以更有效地讓人往返邊界」。

菲瑟爾分析，未來高價值的企業業務可望留在新加坡，例如總部、研發、設計部門等，而需要大量空間和人力的業務則可放在柔佛經濟特區，為企業產能提高更大效率。馬來亞銀行（Maybank）經濟師李順榮接受中央社訪問時表示，雙邊合作會為新加坡企業和想進新加坡的跨國企業降低成本，例如柔佛租金電費人力成本較低，大馬消費市場也較大。

經濟特區加速企業進駐 雙邊欲抓投資外溢紅利

新加坡大華銀行（UOB）與柔佛投資局（Invest Johor）去年8月底簽訂合作諒解備忘錄，雙方成立「綠色通道」，推動「柔新經濟特區」投資機會，特別是針對電子業、先進製造與工程、數位經濟、綠色經濟、生命科學與醫療科技、電動車、航空，以及港口與物流方面投資。

新加坡媒體曾報導，緊鄰新加坡的新山享投資外溢紅利，為了投資、分散風險等因素，吸引包含台灣人在內的群體置產。亞洲台商總會青商會秘書長林奕丞旅居新加坡多年，經常往返新加坡與柔佛一帶，他告訴中央社，多數台灣投資者選擇進駐新加坡和馬來西亞，看中的是新加坡政經穩定、青睞馬來西亞低成本生活，「物價差3倍」，可能越來越多人會選擇在新山居住、在新加坡就業。

跨境合作挑戰 政策協調、法規與外交信任須考量

然而，高度的優勢及機會伴隨挑戰，其中「稅制」與「外交信任」將是這項計畫關鍵之一。大馬官員認為，新加坡想獲得經濟特區的多數利益；而新加坡官員則擔憂，馬來西亞在實務上可能有其他變化因素，過去的政治紛擾經驗也可能讓部分投資人卻步。

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如果經濟特區不能提供激勵措施來縮小稅制與法規差距，可能會阻礙更多企業在柔佛州成立。如何處理好資金分配、工程進度控制，解決跨境移民和海關檢查等問題，將是潛在挑戰。

熟悉政府治理與經濟政策的菲瑟爾說，稅務等激勵措施是計畫要著重考慮的層面，「這是（新加坡和馬來西亞）2個不同政治體系融合一個經濟特區的合作，我們有備忘錄、協議都簽了，很棒，但也需要各個部門、利益方好好合作，才讓事情進行得順暢」。（編輯：張芷瑄）1140226