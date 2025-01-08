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柔新經濟特區打造完整生態系 利台灣前進大馬新據點

2025/1/8 21:01
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（中央社記者黃自強吉隆坡8日專電）馬來西亞啟動「柔佛-新加坡經濟特區」，盼藉星馬優勢打造完整生態系。產業界和政界人士認為，這將為台灣企業進駐提供最佳契機，並能在檳城和雪蘭莪州之外，進軍大馬南部開創新據點。

馬來西亞與新加坡昨天舉行第11屆馬星領袖非正式峰會，首相安華（Anwar Ibrahim）和總理黃循財（Lawrence Wong）見證「柔佛-新加坡經濟特區」（JS-SEZ）聯合協定交換，希望創造雙贏，吸引國際投資。

星馬兩國目標是未來5年內，創造2萬個成熟技術的工作機會，10年內吸引100個投資項目。經濟特區共有新山市區（Johor Bahru City Centre）等9大旗艦地區，發展航太、醫療機械、電機電子、製藥與化工等領域。

在大馬打拚多年的ERI集團創辦人陳永銘（YM Chen）今天對中央社記者表示，大馬憑藉穩定氣候條件和豐富人力資源，近年逐漸成為東協國家領頭羊，而柔佛-新加坡經濟特區協定為有意進軍東協市場的台灣企業提供新契機。

他指出，這項協定對鄰近新加坡的柔佛州也如虎添翼，特別是台灣企業可以利用未來的租稅優勢及金融條件，將這個金融特區視為檳城（Penang）和雪蘭莪州（Selangor）以外的新進駐據點。

每天從新加坡往返新山的汔車橡膠零件業者柯昭群（Ko Chaw Chung）指出，「柔佛-新加坡經濟特區」提供的完善軟硬體設施，對包括台灣企業在內的各國企業有極大誘因，人力與生產成本相對比台灣或新加坡低很多。

他認為，新加坡地小人稠，生活成本高漲，經濟特區設立有利於新加坡年輕一代在特區內移動、工作或生活。

民主行動黨前任柔佛州（Johor）主席巫程豪（Boo Cheng Hau）受訪表示，兩國之間都有健全國會民主制度，金融體系較透明，有條件吸引區域以外國家投資，諸如台灣高科技產業，及來自日本、韓國和美國企業。

他認為，這個經濟特區位於柔佛海峽、麻六甲海峽和南海之間，是一個非常重要的商業、軍事與海運必經航道，無論新加坡與大馬對於地緣政治事務都抱持中立立場，希望東南亞地區保持和平穩定。

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巫程豪說，新加坡在歷史上曾是柔佛王朝一部分，星馬在語言與文化方面均出於同源，新加坡在種族比例上以華人為主，大馬則是以穆斯林為主的結構，因此，不論是外交關係或東南亞區域經濟發展，新加坡和馬來西亞的合作非常重要。

新加坡與馬來西亞柔佛州一水之隔，兩地人民往返頻繁，新柔長堤長久以來一直是最重要的交通動脈，這條長達1056公尺的長堤跨越柔佛海峽，是大批居住在柔佛州新山的馬來西亞人往返新加坡的重要通道。新山被新加坡人視為週末短程度假的後花園。（編輯：張芷瑄）1140108

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