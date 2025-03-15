美參院表決避免政府關門 民主黨舒默讓步挨轟背叛

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（中央社華盛頓14日綜合外電報導）美國今天在最後一刻成功避免政府關門，國會表決通過將政府運作資金延長至9月，然而聯邦參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）轉而支持共和黨提案，引發黨內嚴重分歧。

法新社報導，面對午夜的資金截止期限，民主黨人放棄阻擋聯邦眾議院本週稍早通過、總統川普支持的法案，讓這項法案得以在共和黨主導的參院獲得批准。

共和黨籍參院商務委員會主席克魯茲（Ted Cruz）說：「經過4年的混亂，美國人民投票支持川普總統及共和黨領導下的變革。政府已獲得資金，讓我們回到工作崗位吧。」

民主黨人受到來自基層的龐大壓力，要抵制川普並拒絕一份他們認為充滿有害開支削減的法案文本。

但參院民主黨領袖舒默在表決前宣布他會支持共和黨草擬的提案，震驚黨內基層。

這場資金之爭的焦點在於反對川普成立的「政府效率部」（DOGE），這個部門由科技億萬富翁馬斯克（Elon Musk）領導，旨在大幅縮減政府規模。

基層民主黨人認為馬斯克在聯邦官僚體系中橫行霸道，深感憤怒，希望民主黨領袖們挺身對抗政府效率部和川普。

然而舒默警告，政府若關門，可能會正中川普和馬斯克下懷，讓人們把焦點從政府效率部最不得人心的行動上轉移注意力，包括將教育部人力砍半。

舒默投書「紐約時報」為他支持這項法案的決定辯護，由於他的立場出現180度轉變，引來基層批評人士和眾院民主黨人痛批，指責他「背叛」和「屈服」。

舒默表示，若政府關閉，將讓馬斯克和川普「以遠快於目前的速度摧毀重要的政府服務」。

路透社報導，民主黨籍眾議員肯納（Ro Khanna）在社群媒體發文說：「當參院少數黨領袖出賣了你，唯一的選擇就是透過藍區和紅區的基層活動人士奪回這個黨和這個國家，挺身捍衛憲法和我們的民主。」

眾院民主黨領袖傑福瑞斯（Hakeem Jeffries）今天在記者會上拒絕回答有關他是否支持舒默領導地位的問題，顯示出民主黨領袖在策略上出現巨大分歧。

國會進步派黨團（Congressional Progressive Caucus）主席凱沙（Greg Casar）在舒默等人投票支持推進法案後發表聲明說：「今天，民主黨內最大的分歧存在於那些想站出來抗爭的人與那些想裝死的人之間。」

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川普在社群媒體「真實社群」（Truth Social）貼文中讚許舒默「有膽識」，還說國家有了「全新的方向和開始」。

他後來告訴記者：「我很感謝舒默參議員，我認為他做了正確的事。真的，我很佩服。」（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1140315