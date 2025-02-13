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川普禁跨性別者從事女性運動 2學生開司法戰第一槍

2025/2/13 14:21
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（中央社華盛頓/日內瓦12日綜合外電報導）美國2位跨性別學生今天展開司法行動，挑戰總統川普禁止她們從事校內女子體育活動的命令。然而，有聯合國專家認為，川普此舉確保了女子運動的公平與安全性。

路透社報導，在新罕布什爾州，16歲的提瑞爾（Parker Tirrell）、15歲的圖梅勒（Iris Turmelle）和她們的家長去年已遞交過訴狀，挑戰當地1道禁止跨性別女孩參與校園女子體育活動的州法；法官後來也發布初步禁制令，禁止州政府和校區執法。

提瑞爾和圖梅勒如今尋求把上述案件擴大，槓上川普有關聯邦政府只承認男女兩個性別、一律不承認改變性別，且禁止跨性別女性從事女子體育活動的行政命令。

代表原告的律師發布聲明說：「校園體育活動是教育重要一環，沒有學童應因為他們的身分而被排除在外。」

原告主張，川普這個月5日和稍早發布的行政命令，實為歧視跨性別者的行為，不僅觸犯美國憲法，也違背1972年教育修正案第9條所規範的平等保障權。

白宮未立即置評。

另一方面，聯合國反婦女暴力的特別報告員阿薩列姆（Reem Alsalem）今天倒是盛讚川普這項舉動。

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法新社報導，阿薩列姆說，川普2月5日的命令，是替女子運動選手確保公平、安全和尊嚴的果斷一步。然而，她也呼籲創立開放的運動類別，以確保沒有人會被排除在外。

她說：「為了確保沒有人被排除在外，我呼籲美國政府確保創建開放的體育類別，或將體育活動中的男性類別轉為開放性類別，以供那些不希望依生理性別參賽的人參與」。（譯者：蔡佳敏/核稿：張曉雯）1140213

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